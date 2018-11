Regenerarea urbană închide două școli

CET Hidrocarburi a informat consumatorii că, din 22 noiembrie, ora 7:30, până pe 23 noiembrie, ora 19, va sista furnizarea energiei termice pentru apă caldă și încălzire în partea stângă a zonei Micălaca. Această sistare – necesară executării unor lucrări în cadrul proiectului de regenerare urbană, conform celor de la CET – i-a obligat pe directorii școlilor din zona afectată să ia măsura anulării cursurilor pentru ziua de vineri, 23 noiembrie.

Așadar, conducerea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” și cea a Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din municipiu au decis să îi lase pe copii să stea acasă vineri, 23 noiembrie. „Am negociat cu cei de la CET să oprească doar la ora 8 (joi – n.r.) căldura. La două ore după ce au oprit căldura, a început deja să se simtă. E o umezeală incredibilă în școală. Noi avem în multe săli de clasă aparate de aer condiționat, dar instalația electrică nu ne permite să dăm drumul la mai mult de 2-3 în același timp. Așa că am decis ca mâine profesorii să facă activitate metodică în școală, iar pe copii am ales să îi lăsăm acasă. Inclusiv programul after school de astăzi l-am sistat, pentru că e deja frig în clădire, nu ne putem bate joc de elevi. Astăzi chiar dacă n-a fost căldură, inerția termică a funcționat, abia după ora 10 a început să se simtă. Ore au fost până la ora 14, iar pe cei mici i-am trimis acasă la ora 12, fără after school, că e prea frig”, ne spune Corina Luminița Gavrea, director al Școlii Gimnaziale „Regina Maria” din municipiul Arad.