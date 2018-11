Regizorul italian Bernardo Bertolucci a murit la 77 de ani

Bertolucci, celebrat în lumea întreagă pentru pelicule ca ¨Ultimul Tango la Paris/ Ultimo Tango a Parigi¨ sau ¨Conformistul/ Il Conformista¨, a murit luni, la 7 dimineaţa, la capătul unei lungi suferinţe provocate de cancer.

Cineastul care a primit premiul Oscar pentru pelicula ¨Ultimul împărat/ The Last Emperor”, era imobilizat într-un scaun cu rotile de mai bine de un deceniu, după o operaţie pentru hernie de disc nereuşită.

Cariera lui Bertolucci a început în anii ´60, când cineastul s-a afirmat ca una dintre figurile majore ale noului val italian, alături de Antonioni, Fellini şi Pasolini. A fost singurul dintre aceşti regizori care a trecut cu succes la producţii hollywoodiene după ce a lansat în 1987 ¨Ultimul împărat/ The Last Emperor”, film distins cu nouă premii Oscar, inclusiv Cel mai bun Film şi Cea mai bună regie. Bertolucci s-a născut la Parma, în 1940, fiul lui Attilio, un poet italian celebrat. Prietenia tatălui său cu Pier-Paolo Pasolini, l-a adus pe Bertolucci, pe atunci în vârstă de 20 de ani în postura de asistent de regie pentru debului ca regizor pe care îl plănuia Pasolini. După ce a colaborat la pelicula lui Pasolini din 1961, ¨Accattone¨, Bertolucci a continuat ca scenarist şi a semnat propriul său debut în calitate de regizor, în 1962, cu ¨Cumătra uscată/ La Commare Secca¨. Bertolucci a colaborat şi la pelicule de succes precum cele semnate de Sergio Leone în seria sa de spaghetti western. A ajuns celebru pentru pelicula “Prima della rivoluzione/ Înainte de revoluţie” , din 1964, povestea unui student marxist din Parma care are o aventură cu propria mătuşă. Acest film, şi ¨Conformistul¨, din 1970, au ilustrat apropierea lui Bertolucci de stânga politică radicală. Mai târziu, regizorul avea să recunoască: “Am trăit un fel de vis al comunismului”. A revenit după 1990 cu pelicule ca ¨Un ceai în deşert/ The Sheltering Sky”, după romanul lui Paul Bowles sau ”Micul Buda/ Little Buddha”.

Printre actorii cu care a colaborat se numără Marlon Brando, Maria Schneider, Robert De Niro, Gérard Depardieu sau Burt Lancaster dar şi Keanu Reeves sau Liv Tyler.

Sursa: Mediafax