Regizorul Nick Cassavetes îşi acuză fosta soţie că i-a răpit fiica

Marţi, regizorul a explicat pentru site-ul de ştiri mondene tmz.com că fiica sa, Barbie, „a dispărut”. Foarte îngrijorat, acesta îşi acuza fosta soţie, actriţa Heather Wahlquist, că nu a respectat ordinul instanţei, că a răpit-o pe fiica lor şi că refuză să îl lase să o vadă, încălcând legea.

„Credem că familia sa, bunica Linda Massad şi mătuşa Jeanette Massad Ander­son, au participat la răpire. Nu ştiu dacă este bine (copilul, n.r.) şi sunt foarte îngrijorat pentru ea”, a spus Nick Cassavetes.

De cealaltă parte, Heather Wahlquist, care s-a despărţit de regizor în urmă cu cinci ani, neagă acuzaţiile de răpire. Nick Cassavetes şi fosta soţie au o relaţie foarte complicată, Heather Wahlquist calificându-l drept „brută”.

Actriţa a declarat pentru tmz.com că Nick Cassavetes – fiul producătorului de film John Cassavetes şi al actriţei Gena Rowlands – vrea să se răzbune pe ea şi că îi este frică de comportamentul acestuia. Heather Wahlquist a spus că că a petrecut Crăciunul cu fiica lor, Barbarella, care este „înspăimântată că această poveste se va încheia prost”.

Femeia a mai spus că Nick Cassavetes le-a spionat, parcându-şi maşina în faţa casei ei pentru a le face fotografii, şi că le-a urmărit în timp ce se plimbau prin oraş.

Regizorul nu a comentat acuzaţiile fostei soţii.

În vârstă de 58 de ani, Nick Cassavetes mai are două fiice cu prima sa soţie, Isabelle Rafalovich.

Cassavetes, câştigător al unui premiu Daytime Emmy pentru „The Incredible Mrs. Ritchie”, a regizat filme precum „Cealaltă femeie/ The Other Woman” (2014), „Viaţă pentru sora mea/ My Sister’s Keeper” (2009), „Mascul necruţător/ Alpha Dog” şi „Jurnalul/ The Notebook”.

