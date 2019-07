Reguli vestimentare pentru a purta pantalonii cargo barbati

Fiecare barbat trebuie sa aiba in garderoba sa cel putin o pereche de pantaloni cargo, acesta fiind un model usor de asortat si de inclus in tinute cool si masculine. Sunt versatili si ajuta la obtinerea unui look confortabil si modern.

Modele de pantaloni cargo pentru barbati

Cum pe piata de specialitate exista mai multe modele de pantaloni cargo pe care ii pot purta barbatii, alegerea se poate dovedi oarecum dificila pentru cei mai putin creativi. Specialistii de al Mahoni.ro vin in sprijinul acestora cu o serie de aftauri importante, utile la momentul achizitiei:

– pantalonii slim-fit sunt ideali pentru barbatii care nu ar purta niciodata blugi skinny, ci prefera hainele mai confortabile, care le lasa spatiu de miscare. Pantalonii cargo sunt realizati din bumbac, un material potrivit atat pentru sezonul rece, cat si pentru sezonul cald. Acestia sunt delicati pe corp, confera o senzatie placuta si sunt usor de ingrijit si de spalat;

– pantalonii cargo casual, pe de alta parte, sunt cei care satisfac toate cerintele barbatilor, indiferent de stilul vestimentar preferat. Acestia sunt functionali, au buzunare laterale perfecte pentru portofel sau pentru smartphone;

– pantalonii cargo pentru barbati pot fi normali sau largi. Acestia pot fi purtati in diferite situatii, insa cei largi nu prea mai sunt in tendintele fashion actuale;

– pantalonii de culoare bej sunt incadrati in categoria military si se regasesc in garderoba multor barbati, fiind lejeri si masculini. Acestia urmaresc linia piciorului si pot fi purtati cu o camasa, cu un sacou lejer si cu o pereche de pantofi Oxford. Exista si pantaloni cargo pentru barbati care pot fi o varianta buna pentru perioada calda, care pot fi asortati cu un tricou polo si cu o pereche de tenesi, pentru o tinuta de week-end relaxata;

– Croiala este cea care trebuie sa ii avantajeze pe cei care ii poarta, in acest sens pantalonii cargo nu trebuie sa aiba buzunare prea mari sau sa fie prea largi.

De ce sa alegi o pereche de pantaloni cargo barbati?

Pantalonii cargo starnesc diferite reactii in randul barbatilor, sunt genul de articole vestimentare pe care acestia fie ii iubesc, fie ii urasc. Acestia reprezinta o alternativa ideala la pantalonii simpli la care se asorteaza o borseta sau o gentuta, fiindca au buzunare foarte incapatoare.

Indiferent de anotimp, cargo reprezinta cea mai buna solutie pentru barbatii preocupati de felul in care arata si pentru barbatii care opteaza pentru o tinuta casual in care isi desfasoara majoritatea activitatilor zilnice.

Modelele cambrate pe picior reprezinta cea mai buna alegere a domnilor indrazneti care doresc sa se prezinte in societate imbracati cu haine care respecta ultimele tendinte in moda. Cei care nu pot purta pantaloni stransi pe picior, dar nici foarte largi, care nu sunt adeptii blugilor, dar nici a pantalonilor de stofa, pot opta pentru pantaloni cargo din materiale de buna calitate. Pana la urma, alegerea unor pantaloni cargo potriviti reprezinta dovada de stil, rafinament si masculinitate.