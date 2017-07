Renegaţii şi-au găsit echipe

„Revoluţia” la nivel de lot de jucători demarată de conducerea clubului UTA în această vară a împărţit fanii. Unii s-au declarat contrariaţi de faptul că jucători cu greutate în sezonul trecut, gen Miron, Gligor ori Chindriş, au fost puşi pe lista disponibilizaţilor. În schimb, au existat şi voci – şi nu puţine – care au felicitat oficialii grupării roş-albe pentru curajul de a face niscaiva curăţenie în lot.

Fără ranchiună

Cotat în urmă cu un deceniu peste Ozil sau Alexis Sanchez, mijlocaşul Dumitru Copil (27 ani) nu a reuşit să impresioneze la UTA în precedentul campionat. De aici şi fireasca despărţire. Pentru că îl aşteaptă o nuntă şi … un copil, jucătorul nu a dat curs ofertelor departe de casă şi a bătut palma cu nou-promovata în Liga 3, Şoimii Lipova. „Vreau să le mulțumesc pentru tot, atât conducătorilor, cât și suporterilor pentru cei trei ani frumoși petrecuți la UTA. Rămân cu marele regret că nu am reușit să îndeplinim visul fanilor, promovarea. Le doresc celor care au rămas, dar și noilor veniți să o ducă pe UTA în Liga 1, acolo unde merită să fie pentru istoria și suporterii ei. Deși am avut și alte oferte în această vară, am ales Lipova, pentru oamenii deosebiți de la această echipă, în frunte cu președintele Radu Pop. La ce proiect serios există la Lipova, cred că ne putem propune promovarea în Liga 2-a”, a spus Dumitru Copil.

Pas spre Liga 1

Chiar dacă nu a reuşit promovarea cu UTA, portarul Bogdan Miron (27 ani) ar putea apăra, în noul sezon, în Liga 1. Nou-promovata Sepsi Sf. Gheorghe s-a arătat interesată de serviciile acestuia, chiar astăzi, având loc o întâlnire între părţi.

Un alt fost utist, Dumitru Muntean şi-a găsit repede un angajament la fosta prim-divizionară, FCM Tg. Mureş, echipă care, la nivel declarativ, are acelaşi obiectiv al promovării precum gruparea arădeană.

Gligor şi Chindriş ezită

Doi dintre titularii incontestabili din angrenajul UTA-ei în sezonul trecut, Alin Gligor (33 ani) şi Marius Chindriş (26 ani), cântăresc ofertele primite. Cel dintâi pare a fi tot mai aproape de gruparea de Liga 3, Lunca Teuz Cermei, unde s-ar reîntâlni cu prietenul său Norbert Varga, dar şi foştii tehnicieni Nagy şi Anca.