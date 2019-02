Reorganizare la Complexul Muzeal Arad

Reorganizarea Complexului Muzeal Arad, votată de consilierii județeni la finele lunii ianuarie 2019, va aduce modificări în organizarea instituției muzeale. Servicii noi, posturi noi și idei…moderne. Organizarea Complexului Muzeal Arad (CMA) a suferit modificări serioase, în sensul că au fost organizate servicii separate pentru gestiunea patrimoniului, cercetarea și valorificarea patrimoniului muzeal și arheologic, pentru partea de administrare a instituției, dar și pentru cea de comunicare cu exteriorul.

Serviciile noi

Mai exact, Serviciul restaurare conservare a fost împărțit în două noi compartimente – conservarea- gestiunea patrimoniului, care conține conservatori și gestionari și custozi de colecții, respectiv compartimentul restaurarea patrimoniului, care este format din restauratori, dar și două posturi vacanțe de restauratori specialitatea ceramică, sticlă și metal. S-a înființat și Serviciul cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic, prin reorganizarea Serviciului arheologie – istorie și a Compartimentului științele naturi, acest nou serviciu având angajați muzeografi, cercetători științifici, arheologi și desenatori artistici. Și Serviciul cercetarea și valorificarea patrimoniului muzeal este nou apărut, în urma reorganizării serviciilor arheologie-istorie, artă și a compartimentelor științele naturii și etnografie. Acest nou serviciu este format din muzeografi și cercetători științifici.

Administrația e coloana vertebrală

Un alt serviciu nou este cel de Proiecte, Educație Muzeală și Marketing Cultural, care se va ocupa, printre altele, de oferirea cadrului de specialitate pentru analiza direcțiilor de dezvoltare și obținerea unor linii de finanțare a proiectelor culturale și educaționale ale muzeului, în contextul dezvoltării și mobilității muzeale internaționale. Totodată, prin reorganizarea compartimentului de contabilitate a fost înființat Serviciul administrativ, care se va ocupa de administrarea celor șapte locații ale instituției. „Din contabilitate am scos partea administrativă și am făcut un serviciu special, pentru că suntem un complex muzeal și avem șapte locații și vrem să ne extindem, iar serviciul administrativ este cumva baza instituției”, spune Constantin Inel, managerul CMA.

18 posturi noi

În total, reorganizarea a adus în plus 18 posturi în organigrama Complexului Muzeal Arad, printre care și una de director adjunct, ce va avea în subordine Serviciul restaurare conservare, Serviciul cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic și Serviciul cercetarea și valorificarea patrimoniului muzeal. „Aproape fiecare serviciu are câteva noi posturi propuse, de aceea schema de personal este una mai provocatoare decât până acum. Dar asta nu înseamnă o presiune financiară anul acesta, pentru că nu vom putea angaja toți oamenii pe posturile noi, așa că planul este pentru următorii doi-trei ani. Sunt 18 posturi nou create. Înainte am avut cinci posturi de conducere, acum sunt opt pe servicii, plus managerul. Anul acesta important este să dezvoltăm partea de arheologie, pentru că avem deja contracte semnate și în derulare și, în plus, reprezintă și o sursă importantă de venit pentru noi. Totodată, anul acesta vrem să lucrăm și pe partea de gestiune și administrativ, pentru că acolo stăm mai deficitar”, menționează managerul instituției. În total, instituția are începând cu data de 1 februarie 66 de posturi, din care 46 ocupate și 20 vacante. Cel mai important post neocupat este cel de director adjunct. Conform Legii-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, salariile din muzee se situează între 2.900 de lei brut (supraveghetori, controlori bilete, garderobieri) și 7.500 de lei brut (manager).

Marketing cultural

Unul dintre cele mai importante servicii va fi cel de Proiecte educaționale și marketing cultural, care se va ocupa, printre altele, și de imaginea instituției. „Am făcut un serviciu special de proiecte educație muzeală și marketing cultural, aceasta fiind una dintre tendințele de ultimă oră în muzeologia modernă. Asta în sensul că pe lângă faptul că acest serviciu va face punte de legătură între celelalte servicii, va și scrie proiecte europene, proiecte de finanțare și educație muzeală. Și astea au funcționat înainte, dar nu ca serviciu cu statut aparte. Marketingul cultural îl dezvoltăm în direcția creării unor replici după piese, documente, obiecte de artă, pe care să le vindem atât arădenilor, cât și turiștilor. Pentru că sperăm ca Aradul să se dezvolte din acest punct de vedere, pentru că potențialul există. Astfel, prin crearea de mici suveniruri, vom asigura promovarea permanentă a culturii arădene, nu doar pe la târguri sau alte evenimente. E un succes la un nivel european și sper să aibă același efect și la noi”, completează Constantin Inel.

Muzeele complexului

Complexul Muzeal Arad are în subordine și administrează, pe lângă expozițiile din Palatul Cultural și cele de artă de pe Gheorghe Popa de Teiuș și Horia, și câteva muzee din județ. Acestea sunt Muzeul Orașului Lipova și Colecția de Artă Veche Românească „Ștefan Crișan” din Lipova, Muzeul Memorial „Ioan Slavici și Emil Monția” din Șiria, Muzeul Viței și Vinului „Miniș” din Ghioroc, Casa Memorială și Colecția „Eugenia Hagiu și Eugen Popa” din Săvârșin, dar și Sinagoga Ortodoxă de pe strada Cozia, din Arad. De asemenea, CMA deține și un depozit de etnografie în municipiu, pe strada Oituz.

Un pilon al vieții culturale

Despre modificările de la muzeu, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad spune că „am cerut directorului Constantin Inel ca odată cu creșterea numărului de angajați, aprobată în ședința Consiliului Judeţean, să vedem o dezvoltare a muzeului pe trei planuri: profesionalizarea resursei umane, diversificarea activității expoziționale și accesarea proiectelor de finanțare europeană și națională. Muzeul trebuie să devină cel mai important pilon al vieții culturale arădene”.