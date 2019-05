Reparaţii de 11.000 de euro pentru un camion nou-nouţ

ARAD. Unul dintre camioanele cumpărate de Consiliul Judeţean Arad în cadrul master planului de deşeuri are nevoie de reparaţii care costă o mică avere pentru a putea fi folosit. Cu toate că nu a fost introdus în „producţie” de când a fost cumpărat, utilajul respectiv are nevoie de o reparaţie estimată la 52.000 de lei pentru a putea fi predat către FCC, societatea care a câştigat licitaţia pentru operarea unor staţii din judeţul Arad.

Pe pagina de internet a CJA a fost publicată o cerere de oferte pentru servicii de reparare a unui autocamion Iveco. Poate că acest lucru nu ne atrăgea atenţia dacă suma estimată pentru efectuarea reparaţiilor nu era una destul de mare: 52.000 de lei. Practic, peste 11.000 de euro costă reparaţiile unui camion nou, care nu a fost folosit niciodată. Din această sumă, 10.000 de lei este estimată a costa manopera, în timp ce restul de 42.000 de lei reprezintă preţul pieselor care vor fi înlocuite. Potrivit cererii de ofertă, unităţile electronice de la trei sisteme sunt stricate şi este nevoie de înlocuirea lor. Cu toate că nu a fost folosit niciodată, camionul are o listă lungă de defecţiuni descoperite în urma unei expertize: linie comunicare BCB defectă, lumini poziţie şi semnalizare defecte, necomunicare cu alte calculatoare, necomunicare cu calculatorul motorului, tensiunea de alimentare redusă, necomunicare cu calculatorul-modulul cutiei de viteză, necomunicare cu tahograful, injecţie întreruptă şi necomunicare cu tabloul de bord. „Concluzionând, la acest obiectiv se constată următoarele defecţiuni: electronic control unit front frame ECU, electronic control unit suspensie, electronic control unit cutie viteză”, se arată în expertiză.

Stricat de nou

Defectarea camionului nu reprezintă, neapărat, o surpriză, chiar dacă utilajul nu a fost folosit niciodată. În urmă cu aproape patru ani de zile, Cosmin Pereteatcu, directorul de atunci al ADI Deşeuri, instituţie care implementează master planul de deşeuri la nivelul judeţului Arad, spunea că există camioane cu „mici” defecţiuni. „Am fost, le-am văzut (n.r. camioanele), dar nu am avut chei să le deschid. Nu am văzut să lipsească piese din ele, aşa cum se vorbeşte, că ar fi dispărut cutii de viteze, roţi. Dar utilajele nu au fost pornite de când au fost cumpărate, de ani de zile. Probabil că s-au deteriorat furtune sau alte piese, dar nu ştiu să spun exact”, spunea, în noiembrie 2015, Pereteatcu. Numai că se pare că acele furtune sunt cu totul şi cu totul alte piese, foarte scumpe, de altfel, care „mănâncă” zeci de mii de euro pentru reparaţii.