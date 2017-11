Repetiţie pentru derby-ul promovării

„Portărița noastră ne-a salvat dintr-o situație grea, la scorul de 5-4. Apoi, am marcat golul de 6-4 și am scăpat în câștigătoare. Mă deranjează puțin faptul că am încasat patru goluri, mai ales că urmează să jucăm cu cea mai bună echipă din serie, Independența Baia Mare, dar – până la urmă – sunt importante punctele. Ne-a prins bine acest meci, ne-am dat seama că există și formații bune, de nivelul nostru, în acest campionat și dacă nu facem ceea ce trebuie riscăm să pierdem puncte”, spune Gigi Cameniţă, antrenorul „leoaicelor”.

Jocul decisiv pentru stabilirea campioanei de toamnă, între singurele echipe cu victorii pe linie, Piroş Security şi Independenţa Baia Mare, se dispută duminică, 19 noiembrie, ora 11, pe sinteticul de la „Şega”.

Eşec umilitor

Cealaltă grupare fotbalistică din judeţ care evoluează în Liga 1 de fotbal feminin (al doilea eşalon valoric), CS Ineu a suferit o „corecţie” usturătoare în deplasarea de pe Someş. În formula: Moț – Vamanu, Kovacs (Ungureanu), Strifler, I. Preală, Martin, Mihăieș, Cristea, Kugler, Muj, Ancăș, elevele pregătite de Cosmina Nicodin au pierdut, scor 0-14 (!?), duelul cu Olimpia 2 Cluj.