Replica lui Fifor: ”Falcă ar trebui să înceapă cu instituțiile căpușate de PNL”

Miza instituțiilor descentralizate este din ce în ce mai mare. Astfel, după ce președintele PNL, Gheorghe Falcă, a lansat un atac furibund în cadrul unei conferințe de presă, susținând că o serie de directori ar trebui să plece, acum senatorul social-democrat, Mihai Fifor, a venit cu o replică.

„Gheorghe Falcă reînvie metodele pedeliste, de care cu toții ne aducem aminte, din perioada neagră a guvernării Boc. Sub pretextul depolitizării, fostul primar dorește de fapt pedelizarea instituțiilor publice din Arad, inclusiv a Poliției sau Inspectoratului Școlar, așa cum s-a mai întâmplat și în perioada Boc-Băsescu, când Falcă și-a pus oamenii pe funcții în 24 de ore. Și am văzut ce oameni «competenți» am avut în fruntea instituțiilor. Dacă tot vrea să fie un exemplu în depolitizarea instituțiilor publice, Gheorghe Falcă ar trebui să înceapă cu instituțiile și societățile căpușate de PNL Arad, și mă refer aici la Primăria Arad, Consiliul Județean Arad și Compania de Apă, care mustesc de liberali, angajați pe salarii grase să taie frunze la câini. Vedem cu toții ce se întâmplă la Compania de Apă, unde sunt angajați liberali din toate colțurile județului, consilieri municipali sau locali, foști primari, oameni cu funcții în PNL Arad, neamuri, nași, fini și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și la Primărie și CJA, dar și la societăți din subordine, unde s-au făcut sute de angajări în ultimii ani, fără să vedem vreo îmbunătățire a activității. Ba din contră.

Am dori ca europeanul Falcă să se preocupe întâi de curățenia din aceste instituții și societăți, de grija față de banii arădenilor, și mai puțin de dosarele din poliție, care nu sunt apanajul unui șef de partid, indiferent cum se numește el”, declară secretarul general al PSD, senatorul de Arad, Mihai Fifor, într-un comunicat de presă.