Reporteri Netflix, agresați în timp ce filmau un documentar despre mafia lemnului din România

Tăierile ilegale de lemn din parcurile naționale sau marile păduri ale României vor fi documentate și prezentate în cadrul unui mini-serial marca Netflix, intitulat ”Broken”, care va fi difuzat în 190 de țări, începând din 27 noiembrie 2019.

Serialul va prezenta, printre altele, impactul negativ pe care îl au tăierile masive ilegale de copaci, ce se alege de copacii tăiați – lemnul lor fiind folosit adesea pentru a produce mobilă de proastă calitate, vândută ulterior în întreaga lume, dar și ce se ascunde în spatele unor etichete de sustenabilitate, care nu fac altceva decât să îi păcălească pe consumatori.

Gabriel Păun, activist de mediu în cadrul Agent Green, cel care a însoțit echipa de filmare și reporterii Netflix prin pădurile care furnizează lemnul pentru acest mobilier de calitate îndoielnică, povestește cum au fost agresați și sechestrați de exploatatorii de lemne, care ar fi tăiat intenționat copaci, astfel încât aceștia să se prăbușească peste mașinile ”intrușilor” care urmau să dea în vileag ceea ce se petrece în Parcul Național Domogled Valea Cernei și Parcul Național Retezat.

”Serialul expune partea întunecată a industriilor lemnului, cosmeticelor, plasticului și țigărilor electronice. Când vine vorba despre mobilă ieftină, de proastă calitate, care devastează pădurile și se vinde pe toată planeta, România este cap de listă în episodul documentarului dedicat acestui subiect”, explică acesta pentru Mediafax. ”Deplasarea în teren pe care am făcut-o cu echipa Netflix a fost una extrem de dramatică […] Când am vizitat pădurile seculare din Parcul Naţional Domogled ne-am reîntâlnit cu o firmă de exploatare pe care o prinsesem cu trei luni în urmă la furat […] Deși le făcusem denunţ şi sunt anchetaţi şi de Poliţie şi de Garda Forestieră, lucrătorii nici n-au stat pe gânduri și au tăiat imediat doi arbori uriași care s-au prăbușit peste drumul pe care venisem. Unul în faţă şi unul în spate, pentru a ne bloca accesul. Apoi au continuat să taie arbori groși care să se dărâme pe mașinile noastre. Cumva am scăpat fără ca cineva să fie rănit, dar toată lumea a tras o sperietură zdravănă”, a continuat activistul.