Reprize împărţite, nu şi punctele

Astfel, „bancarii” se revanşează pentru eliminarea din Cupa României şi dă semne de revenire la forma din sezonul trecut.

Opiniile antrenorilor: „Am făcut o primă repriză modestă. În schimb, în partea a doua, consider că pe teren a existat o singură echipă, cea a noastră. Nu pot repeta ce le-am spus la pauză, dar atitudinea a fost alta” (Călin Cojocaru); „Ne-am bătut singuri. Am dominat clar prima repriză, trebuia să conducem la două sau trei goluri la pauză. Apoi, ne-am relaxat, am făcut niște greșeli individuale și ei ne-au taxat” (Radi Anca).

Formații

Sebiș: Horvat – Goșa, Pîslaru, Dumitrache, Ciochină – Ruță, Pintea (min. 70, Mărgărit) – Ankomah, Enciu (min. 85, Onţel), Cl. Vereș – Szekely (min. 72, Petculescu). Cermei: Gârlea – Polgar, Varga, Nistor, Lupșe – Tănase, Mihuța – Mager (min. 48, Deta), Prună, Vlad (min. 76, Sabău) – Matiș (min. 65, Capătă).