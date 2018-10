Responsabilitate în business: „Via Carmina este primul cartier din Arad care construiește o adevarată intersecție”

Dar, în ultimele luni, a existat o situație legată de drumul de acces în cartier, motiv pentru care am contactat compania Imotrust pentru a avea un răspuns oficial și pentru a afla adevărul despre această situație creată.

REP:

Care este adevărul legat de subiectul accesului în Via Carmina? Știm că sunt multe speculații și păreri diferite, de aceea am vrut sa aflăm de la un oficial al companiei cum stau lucrurile.

Via Carmina:

Dupa cum știți, adevărul întotdeauna este livrat în versiuni. Fiecare privește o situație din propriul unghi, care are sau nu are legătură cu realitatea.

Dar poate ar trebui, în câteva cuvinte, să încep cu începuturile și să menționez că încă de la configurarea și construcția cartierului Via Carmina, am încercat an de an să găsim o soluție de acces în cartier mai civilizată si mai sigură. Ne-am oferit în repetate rânduri să finanțăm din surse proprii acest proiect public care soluționează accesul în mai multe cartiere sau facilități din zonă, nu doar în Via Carmina.

Fiind vorba de mai mulți proprietari de terenuri (iar un acces modern presupune terenuri care se acoperă cu asfalt), demersul s-a lovit mereu în ceva care l-a pus în așteptare. Fie că era vorba de refuzul proprietarilor de terenuri din zonă – deși noi am intenționat chiar să cumpărăm parcele pentru realizarea proiectului-, fie ca era vorba de lipsa unui consens sau a unor aprobari din partea autorităților.

Astfel, soluția accesului direct din DN7, prin două locuri, a rămas singura variantă mulți ani.

REP:

Până acum câteva luni când drumul a fost blocat?

Via Carmina:

Așa este. În urmă cu câteva luni, a apărut și în presă o știre legată de blocarea drumului de acces din DN7. Mai precis, a unuia din drumurile de acces, pentru ca Via Carmina are două căi de acces în cartier.

De fapt, era vorba de o blocare de scurtă durată, din cauza unei neînțelegeri nefericite, blocare care a fost ridicată rapid, oficialitățile competente recunoscând în final că a fost o eroare, drumul existând de 100 de ani în înregistrările cadastrale.

REP:

Am înțeles. Drumul a fost deblocat dar care este situația astăzi?

Se va construi în final o soluție de acces facil în cartier?

Via Carmina:

Așa cum vă spuneam, Via Carmina a avut mereu pe masă o soluție și un plan de acces plus finanțare din surse proprii pentru acest plan.

Dar nu era de ajuns. Pentru ca acest plan să fie pus în aplicare, aveam nevoie de mici părți din terenurile învecinate care nu ne aparțineau și de autorizații de la oficialități (autoritatea care se ocupă de drumuri și Primăria Vladimirescu).

În toți acești ani, am încercat să adunăm toate forțele implicate la aceeași masă dar nu am reușit. Până săptămâna trecută, când, în premieră, întâlnirea a fost un prim succes. Am reușit să reunim toate părțile implicate și să obținem acordurile lor de principiu.

Noi vom construi calea de acces în cartiere. O intersecție în T cu benzi de accelerare/decelerare.

Am obținut deja certificat de urbanism de la Primăria Vladimirescu, căreia îi mulțumim pentru suportul acordat și cu care sperăm să avem o colaborare excelentă, iar documentația urmează să o trimitem pentru aprobare la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Dacă obținem acest aviz, prezentăm proiectul pentru autorizația de construcție, iar după aceasta aprobare finală, realizăm calea de acces.

REP:

Deci încă depindeți de Primăria Vladimirescu si CNAIR pentru avize și autorizații.

Via Carmina:

Asa este. Și așa ar trebui să fie într-o țară civilizată. Dar, promisiunile pe care le-am primit din partea Primăriei Vladimirescu si din partea autoritatilor CNAIR ne face să fim foarte optimiști.

REP:

Și, când credeți că oamenii vor putea folosi noua intersecție?

Via Carmina:

Noi vom finaliza lucrările in 3 luni de la autorizatia de constructie și de la obținerea dreptului de a intra cu lucrări pe DN7.

Dacă totul merge conform planului și avem autorizația la începutul anului viitor, din primăvară locuitorii Via Carmina și ai cartierelor învecinate vor beneficia de noua intersecție creată de noi.

Iar costurile sunt suportate în intregime de Via Carmina? Fiind vorba de un proiect de interes public, sau cel puțin un proiect privat dar comun, ne gândeam că sunt și alte surse de finanțare.

Așa este. Noi finanțăm integral această intersecție. Din păcate, este singura soluție acum.

Dar nu putem să asteptăm și mai mult pentru a negocia sau discuta și problema finanțării. Suntem bucuroși că am ajuns la un consens.

Clienții noștri din Via Carmina ne văd pe noi responsabili, nu văd problemele și piedicile din spatele nostru. Și, nici nu dorim să avem o scuză și să arătăm cu degetul la alții, nu dorim să îi dezamăgim. De aceea, am acceptat să ne asumăm acest insucces (deși nu este al nostru) și să finanțăm noi acest proiect. Clienții Via Carmina nu trebuie sa fie afectați în nici un fel de birocrație, negocieri, discuții fără finalitate.

“Nu este războiul lor”, ca să folosesc o expresie dură dar potrivită în acest context.

Astfel, Via Carmina este primul cartier arădean care construiește o intersecție publică din bugetul propriu, intersecție care va deservi întreaga zonă dintre Arad și Vladimirescu. Iar noi sperăm că această inițiativă să fie un model de business responsabil și pentru alte companii din domeniul rezidențial și nu numai.

REP:

În final, am vrut să vă întreb cum este astăzi Via Carmina?

Via Carmina:

Cartierul Via Carmina a devenit deja un cartier matur, bine conturat și bine integrat urbanistic. Este cel mai mare cartier nou de case și are acces la multiple facilități. Este un exemplu de lifestyle așa cum vedem în orașele din vestul Europei.

Noile case beneficiază de noile inovații în construcții și în urbanizare.

Iar in viitor, pregătim mult surprize în acest cartier care reprezintă a devenit un adevărat reper rezidențial în Arad.