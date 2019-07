„reStart literar” în județul Arad

Pornit anul trecut ca „reUnire”, sub umbrela Anului Centenar, concursul județean de poezie „reStart literar” se desfășoară între 1 august și 15 septembrie 2019, fiind organizat de Centrul Cultural Județean Arad. La concursul de creație pot participa tineri cu vârsta de până la 20 de ani, înscrierea în concurs putând fi făcută până pe 15 septembrie. Pentru a se înscrie, doritorii trebuie să trimită câteva texte literare, creație proprie, la adresa restartliterar@yahoo.com, alături de fișa de înscriere, pe care o pot găsi pe site-ul www.ccja.ro/category/restartliterar.

Ulterior perioadei de înscrieri, juriul, format din scriitorii Ioan Matiuț, Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu, va juriza lucrările, până pe 20 septembrie. Premiile acordate constă în publicarea textelor într-o antologie editată de Centrul Cultural Județean Arad, la editura Mirador, aceasta urmând a fi lansată în luna octombrie, în cadrul unor ateliere de scriere creativă la care vor participa câștigătorii. Atelierele vor fi susținute de către Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu.

„Concursul nu are temă dată, așa că toți doritorii pot scrie despre orice îi inspiră. Am împărțit concursul în două categorii de vârstă – sub 14 și între 14 și 20 de ani, fiecare secțiune urmând să aibă câștigătorii ei. Anul trecut am avut câteva zeci de tineri talentați care au fost publicați în antologie. Totodată, prin atelierul de scriere creativă pe care îl vor susține cei doi scriitori invitați – Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu – dorim să îi ajutăm pe elevii și tinerii arădeni să facă cunoștință cu literatura românească vie”, spun organizatorii concursului.