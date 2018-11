Retim: „Nu înţelegem de unde atâta gunoi în Arad!”

Poate cea mai grea dintre plângerile prezentate de arădeni și publicate de noi a vizat faptul că e imposibil să iei legătura cu un reprezentant Retim pentru că la cele două telefoane făcute publice pe siteul societății nu răspunde nimeni. Pentru că nu i-am crezut pe cuvânt pe reclamanți, am sunat și noi de-a lungul zilei de marți la telefoanele cu pricina fără ca măcar o dată să ajungem să vorbim cu un angajat Retim. Am încercat să vorbim și cu reprezentanții de vârf ai societății, tot fără succes.

Miercuri însă ne-am întâlnit cu directorul punctului de lucru din Arad, Liviu Bora, care a preluat această funcție în septembrie, cu tot cu problemele ei.

La telefonul 0257/707000

Am aflat astfel că există un număr de dispecerat de Arad unde sunt așteptate reclamațiile arădenilor, iar acesta este 257/707000. Numărul de telefon este făcut public de cei de la Retim prin intermediul unor fluturași care sunt distribuiți de Retim cu ajutorul unui ONG şi al studenţilor din Arad cu care s-a semnat un parteneriat. Fluturaşii cu pricina fac referire la zilele de colectare şi la numerele de telefon şi urmează să ajungă la toate imobilele din zona de case a Aradului, zonă de unde vin şi cele mai multe sesizări.

Potrivit directorului punctului de lucru din Arad, de-a lungul unei luni au fost înregistrate 300 de sesizări reale, din care 250 au fost legate de modul de colectare. Liviu Bora spune că numărul sesizărilor este în scădere şi că speră că acesta va scădea drastic la momentul la care planurile Retim pentru Arad vor fi puse în aplicare până la capăt. Distribuirea de futuraşi cu informaţii privind zilele de colectare (programul de colectare Retim s-a schimbat de curând), în care se arată faptul că pe diferite zone (în funcţie de cum a împărţit societatea Aradul) colectarea deşeurilor reziduale (pubela neagră) are loc în zilele de marţi şi vineri (ori luni şi joi, ori miercuri şi sâmbătă), iar deşeurile reciclabile (pubela galbenă sau sacul galben) vor fi colectate miercuri, respectiv marţi, respectiv joi. Pe acelaşi fluturaş se găseşte însă, scrisă, cu litere îngroşate (!), una dintre nemulţumirile arădenilor: „Menţionăm că se va goli o singură pubelă cu deşeuri reciclabile”. Şi e firesc să te întrebi de ce această condiționare?

Luviu Bora spune că, în mod normal, un om produce cel mult 0.90 litri de gunoi rezidual pe zi, așa că o pubelă de 120 de litri, cât au primit arădenii de la case, e arhisuficient să ajungă până la următoarea colectare. Managerul mai spune că la imobilele unde sunt declarate mai mult de patru persoane s-au dat, în baza contractului, pubele mari de 240 de litri, şi acestea arhisuficiente pentru a colecta deşeurile reziduale o dată la trei zile. Numai că în zona de case din Arad, iar un exemplu numai bun ar fi cartierul Gărdiște, la poarta casei în zilele de colectare apar două, trei pubele de gunoi rezidual, ba chiar și saci plini de alte deşeuri, pe lângă acestea. „Efectiv nu înţelegem de unde se generează atâta gunoi. Avem bănuielile noastre, de pildă că în aceste pubele se adună şi alte tipuri de gunoi, dar am decis să facem o analiză a tuturor zonelor şi a tuturor problemelor cu care ne confruntăm pentru a încerca să vedem de unde se trage”, ne-a declarat Liviu Bora.

Peste Oradea şi Timişoara

Acesta mai spune că, în timp ce la Oradea, în ultimele luni, s-au adunat în medie 0,81 litri de deşeuri per persoană pe zi, iar la Timişoara 0,95 litri/persoană/zi, arădenii au produs nu mai puţin de 1,47 litri de deşeuri pe zi! Peste media pe oraş calculată… în cele mai grele dintre condiţii. „Vrem să descoperim de unde se poate produce atât gunoi”, spune Bora. Întrebat dacă nu e în fapt vorba de deşeurile inerte din construcţii, de deşeurile de prin grădini (frunze, iarbă etc.), managerul a recunoscut că în gunoiul rezidual stau ascunse astfel de gunoaie. O problemă, în fapt, prezentată de mult de Jurnal arădean şi www.aradon.ro pe care nimeni nu a rezolvat-o încă.

Retim nu are obligaţia contractuală (aşa cum nu a avut-o însă nici Polarisul, firma care s-a ocupat de gunoiul arădenilor până în acest an) să ridice astfel de deşeuri şi nici deşeurile voluminoase (canapele, saltele, scaune, bunuri rezultate îndeobşte la momentul renovării apartamentului), deşi în acest ultim caz se spune că pot fi ridicate în baza unei comenzi (care ar trebui să vină de la clienţi, fie ei persoane fizice, juridice sau primării). Ca atare, aceste tipuri de gunoaie stau dosite prin casele oamenilor până la… curăţenia generală, când – ştiind că nimeni nu le va ridica de bunăvoie – le ascund prin gunoaiele care se ridică, sau sunt transportate de anumiţi indivizi pe câmpurile Aradului.

O altă problemă în viziunea mai marilor Retim ar fi cea a firmelor care declară mai puţin gunoi şi, pentru că produc mai mult, vin cu extragunoiul în containerele altora. Zona preferată în aceste cazuri: zona de locuinţe colective (la blocuri) unde gunoiul nu se contabilizează de Retim în pubele per casă, ci se ridică zilnic, de luni până sâmbătă, inclusiv.

Problemele de mai sus le-a avut şi firma Polaris, pe vremea când opera în Arad dar din varii motive acestea nu au generat, nici pe departe, atâtea reclamații iar lucrurile au părut că se rezolvă pe rând.

Cum va fi acum?

Directorul punctului de lucru din Arad spune că s-au luat deja o serie de măsuri pentru rezolvarea tuturor acestor neajunsuri și că se vor lua și pe viitor. Mai spune că noul contract semnat de firma Retim pe zona 1 diferă mult de cel în baza căruia opera Polarisul, fapt pentru care e posibil ca acum problemele să fie mai vizibile. Cert este, potrivit lui Bora, faptul că pe toate maşinile Retim au fost montate sisteme GPS astfel încât operatorul poate urmări exact traseul pe care fiecare maşină de gunoi îl face în zona atribuită, dacă ajunge în fiecare zi pe străzile trasate, dacă deviază de la tarseu, pentru a servi alţi clienţi, dacă se încadrează în program etc. În plus, se încearcă ca reclamaţiile făcute de cetăţeni, pe telefonul amintit de noi mai sus, sau pe email, să ajungă repede la operator pentru a putea fi verificate şi soluţionate. Mai mult, nu se mai schimbă zonele de lucru între şoferi, aşa că fiecare zonă poate fi urmărită şi cunoscută îndeaproape de aceştia. Se va afla astfel, spune managerul de Arad, cine produce mai mult gunoi (nu vorbim aici de cei care o dată sau de două ori pe an produc mai mult gunoi, fapt care va fi trecut se spune cu vederea, iar gunoiul ridicat). „Dacă vedem că un client de la case de pildă depozitează mai mult gunoi într-o zi, pentru că a avut vizitatori sau a făcut curat sau din varii dar speciale motive, noi le-am spus şoferilor să îl ridice, dar dacă de obicei se produce mai mult gunoi înseamnă că avem o problemă acolo și aceasta e legată cel mai probabil de diferenţa dintre numărul declarat şi cel real al celor care locuiesc în imobil”, spune Liviu Bora.

Am mai aflat totodată că maşinile celor care adună gunoi sunt cântărite de două ori pe zi pentru a avea o idee clară asupra cantităţii de gunoi adunate într-o zi de acea maşină faţă de norma stabilită în baza contractelor, aşa că va fi destul de greu în viitorul apropiat ca angajatul Retim să adune mai mult gunoi decât cel stabilit.

„Încercăm să ne rezolvăm probleme din mers, cu monitorizare atentă şi discuţii cu clienţii, să avem un control real asupra pubelelor şi totodată să aflăm de ce se produce atât gunoi, mult peste limita calculată. În perioada grea, din primăvară, s-au adunat peste 10.000 de tone pe lună în zona 1, cea de care ne ocupăm noi. Acum am ajuns la 8.700 de tone, dar tot e mult”, spune directorul Retim Arad. Patru controlori Retim străbat Aradul în fiecare zi pentru a lua pulsul deşeurilor din oraș.

Certitudini și dureri

Până la normalizarea situației e clar că drumul e lung. Dar măcar câteva chestiuni sunt certe: Retim va ridica pe mai departe doar o pubelă de deșeuri reziduale în fiecare zi de colectare și o dată pe săptămână deșeurile reciclabile. Celelalte deșeuri sunt toate în cârca arădenilor, pentru că sunt grele, mari și nimănui nu îi pasă de ele, atât cât să le reglementeze traseul. Ele se produc la alb, în cantități industriale dar dispar la negru. Tot în municipiu. Doar că nu există venit pentru ele! Și nici cheltuială.

Pentru toate celelalte probleme, există dispeceratul Retim, 0257.707.000. Și telefoanele noastre care suntem convinși că vor mai suna.

Pubelele îşi aşteaptă clienţii

Chestiunea pubelelor e şi ea parţial rezolvată. Directorul punctului de lucru Arad spune că există pubele pentru toţi clienţii, fie ei persoane fizice sau juridice, la sediul de pe strada 6 Vânători, nr.5. Doar că Retim nu are (şi se pare nici nu va avea) logistica necesară pentru a transporta aceste pubele la clienţi. „Dacă avem persoane vârstnice, cu deficiente şi handicap, sau situaţii speciale, vom duce noi pubelele la adresa indicată. Facem asta şi acum, la fiecare caz aparte pe care îl avem”, declară Liviu Bora.

Pubelele degradate, fie ele și cele pe care e inscripționat numele Polaris, sunt înlocuite pe gratis, cu condiția să se vină cu pubela stricată și cu contractul cu Retim. Cele furate vor fi și ele înlocuite, cu condiția să existe o declarație scrisă făcută deja la poliție pe tema furtului.