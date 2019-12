Revelion cu Francesco Napoli şi solistul No Mercy, la Arad

ARAD. Arădenii sunt invitaţi de Primărie la petrecerea de revelion organizată, şi în acest an, la kilometrul 0 din municipiu. Invitaţi speciali ai evenimentului sunt două vedete care au încântat publicul cu ani buni în urmă: Francesco Napoli şi solistul trupei No Mercy, Marty Cintron.

„Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură Arad vă propun și în acest an să petreceţi împreună trecerea dintre ani, la kilometrul 0! Startul petrecerii va fi dat la ora 22.00 când pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca arădenii de la Progresiv A. De la 22.45 vom fredona alături de Francesco Napoli, refrene ca <Marina> și <Balla Balla>. Începând cu ora 22.30, timp de mai bine de o oră, solistul și actorul american Marty Cintron, pop starul anilor ’90, omul din spatele trupei No Mercy, aduce la Arad hiturile de-acum aproape trei decenii, <Where Do You Go>, <My Promise> ori <Please Don’t Go>”. Momentul de la miezul nopții va fi marcat de un spectaculos show de artificii ce va dura cu aproximație 10 minute” – transmit reprezentanţii municipalităţii arădene.

Evident, „intrarea” la petrecerea organizată de Primărie este liberă.