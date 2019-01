Revelion în stradă la Arad

Arad. Câteva mii de oameni au petrecut, la Arad, revelionul în stradă, în piaţa din faţa primăriei. Totul a fost condimentat cu vedete din perioada de aur a muzicii, distracţie şi voie bună cât încape, finalul aparţinând, ca de obicei, focului de artificii. Invitaţii speciali ai Revelionului de la Arad au fost membrii legendarei trupei Goombay Dance Band, care s-a bucurat de succes în anii ’70-’80, aceştia fiind capul de afiş al evenimentului organizat de către Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură.

În deschiderea concertului Goombay Dance Band, pe scena din faţa Palatului Administrativ au urcat, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia, dar şi Kamelia.

Apoi a venit rândul trupei Goombay Dance Band, creată în 1979 în Germania, decătre Oliver Bendt. Trupa și-a luat numele după un mic golf de pe insula Caraibe Sf. Lucia. Muzica lor a avut şi are un sunet distinctiv (oarecum similar cu cel al trupei Boney M), un amestec de soca, calypso și western pop. Grupul s-a bucurat de un mare succes la începutul anilor ’80, înregistrând mai multe hit-uri, printre care numitele “Sun of Jamaica”, “Seven Tears” sau “Aloha-Oe, Until We Meet Again”.

Cum s-a ajuns ca această trupă să fie invitată la revelionul din stradă de la Arad? Autoritățile spun că au ales trupa germană după ce, la revelionul trecut, trupa Saragossa Band s-a bucurat de mare succes la Arad.

În ceea ce priveşte trecerea dintre ani, numărătoarea inversă a fost făcută chiar de către primarul Municipiului Arad, Gheorghe Falcă, care şi-a exprimat speranţa că anul 2019 va fi mai bun ca 2018.

Finalul i-a aparţinut focului de artificii, care a ţinut 10 minute, controlat de un calculator.

Revelionul a costat municipalitatea circa 150.000 lei, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuiţi pe artiștii străini și pe focurile de artificii, care, ţinând cont de noile reglementări legislative, au fost trase din parcul din spatele primăriei şi au fost de calibru mare.

Pentru prestaţiile lor în noaptea dintre ani, pe scena din faţa Primăriei Arad, trupa din Arad, Fantazia a primit 1.500 lei, Kamelia a primit 14.000 lei, iar Goombay Dance Band a primit 74.000 lei. La toate acestea s-au adăugat cheltuieli cu transportul, masa și cazarea artiștilor. Focul de artificii de la miezul nopții a costat peste 55.000 lei.

