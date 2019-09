Revenire pe semicercul seniorilor

Chiar dacă au fost învinşi, scor 27-29 (12-17), handbaliştii arădeni au arătat că au potenţial, lucru subliniat şi de antrenorul George Beldiman: „Din păcate nu am debutat cu dreptul, dar sunt bucuros că am reușit să încheg o echipă de Divizia A, foarte tânără. Chiar dacă a existat un plus pentru adversari, cu un arbitraj puțin mai atent puteam scoate un rezultat favorabil. Le mulțumesc băieților, am avut și greșeli, am văzut pe unde ne situăm la acest nivel de ligă secundă și este clar că mai trebuie să lucrăm pentru a ne îmbunătăți jocul. Obiectivul nostru este acela de a readuce în sală lumea iubitoare de handbal, iar Aradul, la ce trecut frumos a avut, beneficiază de un astfel de public. Avem și două echipe angrenate la „naționalele” de juniori. Cea de juniori I a câștigat al doilea meci în acest sezon și avem speranţe de intrare în grupa de elită, în timp ce juniorii III au debutat cu o înfrângere”.

Pentru HC Beldiman au jucat și au marcat: Yashan 9, Budacă 5, Crișan 4, Grigoraș 3, Ivanov 3, Dorobanțu 3, Bob, Jederan, Alba, Papushak, Pașca, Shyman şi Cristea.