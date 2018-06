Revine Street Food Festival, la finalul săptămânii

După ce anul trecut, aproape 50.000 de oameni s-au adunat în Piața Avram Iancu pentru a lua parte la prima ediție arădeană a Street Food Festival, acesta revine anul acesta, între 14 și 17 iunie, de joi până duminică. 40 de comercianți vor fi prezenți timp de patru zile în piața din spatele Teatrului Clasic, printre ei regăsindu-se comercianți de pizza napoletana, mâncare japoneză, coaste, deserturi, gyros, burgeri și diferite alte bunătăți.

Filme și muzică

Pe lângă partea de mâncăruri, experiența Street Food Festival cuprinde și cinema outdoor, proiectate în fiecare zi de la ora 21:30. Joi, va fi proiectat filmul „No Reservations”, vineri „Haute Cuisine”, sâmbătă „Chef”, iar duminică, filmul „Big Night”.

Tot în piață, în cadrul festivalului, va fi amplasată și o scenă pe care vor urca diferiți artiști din țară și străinătate. Melting Dice (Timișoara) și FUNKorporation (Cluj-Napoca) vor urca pe scenă pe 14 iunie, Rockabella (București), CeZar (București) și Ana&The Changes (Belgrad, Serbia) vor urca vineri pe scena Street Food, urmând ca sâmbătă scena să fie ocupată de Dimitri’s Bats (București), Ligia Hojda (Sighetu-Marmației) și Grimus (Cluj-Napoca). Duminică, festivalul va fi încheiat de Next Ex, Lucia și FiRMA, toți din București.

Susținători

Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenția Why Not & Flavours. Eveniment susținut de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură, Direcția Poliția Locală, dar și de către Centrul Județean de Voluntariat Arad.