Revoltă împotriva camioanelor

Un grup de locuitori ai cartierului arădean Gai reclamă faptul că deși de ani buni se adresează autorităților cu privire la traficul camioanelor de mare tonaj prin cartier, acestea din urmă nu fac nimic.

„Noi, cetățenii cartierului Gai, dorim să ne facem auziți, având în vedere că autoritățile continuă să ne trateze cu indiferență.

Acum câteva luni am protestat împotriva traficului de mare tonaj și împotriva firmelor de transport care și-au format garaje ilegale în interiorul cartierului. După aceea am avut discuții cu reprezentanții firmei de pe strada Dunării și ne-au promis că vor părăsi garajul până în 30 septembrie. Se pare că nu vor reuși să își mute efectivul până la această dată dar ne-au dat un alt termen, 15 octombrie 2018, pe care nu știm dacă îl vor respecta, pentru că multe termene au fost depășite și s-au adunat in total aproape 4 ani de așteptări”, transmite grupul de locuitori ai Gaiului.

Aceștia spun că problemele garajelor ilegale și a traficului camioanelor sunt răspândite pe străzi precum strada Nouă, Fântânii sau Faurilor, însă cea mai mare problemă este pe Dunării. „Chiar dacă drumul e restricționat la 7,5 tone camioanele de 40 de tone circulă în voie. De departe cea mai afectată zonă este str. Dunării și sperăm ca autoritățile să fie vigilente pentru a preveni venirea altei firme de transport în această zonă. Pe această cale dorim să anunțăm autoritățile și firmele de transport că răbdarea noastră e pe sfârșite și vom face tot ce ne stă în putință pentru a stopa acest flagel al garajelor ilegale!”, declară aceștia.