Revoltă în Podgorie: „De ce nu ne-a ascultat nimeni?”

Ploile din ultimele săptămâni au făcut ca tot mai multe semne de întrebare să se ridice cu privire la situația localităților din Podgoria Aradului. Practic, după ce au văzut că în cazul unor ploi abundente, văile de pe dealuri nu pot prelua apa și aceasta ajunge să inunde localitățile de la poalele versanților, primarii au început să caute răspunsuri și rezolvări la această situație fără precedent. Ghiorocul este una dintre localitățile din Podgorie, care s-a confruntat cu aceste aluviuni venite de pe dealuri, deși situația de aici nu a fost la fel de gravă ca cea de la Păuliș, unde sâmbătă aproximativ 200 de gospodării au fost inundate.

Primarul Ghiorocului, Corneliu Popi-Morodan, a comentat situația creată în exclusivitate pentru Jurnal arădean și aradon.ro. „Gospodaria comunală a intervenit sâmbătă cu toți oameni și cu buldoexcavatorul în zona în care am avut probleme. Nu sunt locuințe afectate. A fost o singură revărsare a unei văi. Zona în care am avut data trecută inundații a fost decolmatată și au fost făcute lucrări pentru dirijarea apei astfel că acum nu au fost probleme deloc. Din păcate mai avem o zonă aflată sub o plantație de vie recent făcută pe sistem deal-vale, unde valea nu face față unor astfel de precipitații abundente cum a fost cazul și astăzi”, ne-a spus primarul din Ghioroc.

Acesta a mai menționat că duminică, 17 iunie, va fi reunit Comitetul pentru situații de urgență și „vom lua decizii cu privire și la această zonă. Probabil va trebui să-i amendăm pe cei ce au făcut amenajări pe văi fără acordul primăriei și să refacem aceste văi astfel încât să poată prelua o cantitate mai mare de apă și aluviuni care acum coboară de pe deal”.

Problema sistemului viticol

Primarul a amintit și faptul că aceste situații de urgență din Podgorie par să fie legate de schimbarea sistemului de plantare a viței de vie. „Rămâne întrebarea de ce s-a schimbat sistemul de plantare a viilor din cel normal pe curbă de nivel așa cum era înainte în sistemul deal-vale, sistem adoptat acum, care iată se dovedește că poate produce astfel de probleme. De ce primăriile nu au niciun cuvânt în luarea acestei decizii, decizie despre care am spus încă de acum 5 ani că nu este una bună. Nu face bine nici viilor plantate în sistem deal-vale și mai ales ne poate crea probleme așa cum am avut și în ultimele săptămâni”, a punctat ferm Corneliu Popi-Morodan.

Drumul Vinului, la refăcut?

Aluviunile aduse de ploi din ultimele zece zile au afectat într-o foarte mare măsură și Drumul Vinului din Podgoria Aradului. Președintele CJA, Iustin Cionca, a declarat pentru Jurnal arădean și aradon.ro că se va lua de urgență în discuție o refacere a acestui drum, astfel încât să fie prevăzut cu un sistem prin care să poată fi preluată apa de pe versanți. În acest moment Drumul Vinului este acoperit cu aluviuni și mâl de aproximativ 15 cm.