Revoltă la Județean: a stat 9 ore după un specialist

Atunci când apelează la serviciile medicale de urgență, arădeni nu o fac decât dacă cred ei că sunt într-o stare precară de sănătate. Chiar dacă concluziile medicilor s-ar putea să fie altele. Uneori, însă, așteptarea de pe holurile Unității de Primire Urgențe e mai grea decât boala pe care o au. Un arădean a așteptat nu mai puțin de 9 ore ca să fie văzut de un medic specialist gastroenterolog, plecând acasă, pe propria-i răspundere, atunci când a văzut că medicul nu mai apare.

Povestea arădeanului ne-a fost spusă de fiica acestuia. Văzând că tatăl ei în vârstă de 64 de ani se simte tot mai rău, în seara zilei de luni fiica sa a decis să cheme salvarea și să meargă la Urgențe. În jurul orei 18, bărbatul a ajuns la UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Tot atunci au început și orele lungi și parcă nesfârșite de așteptare.

Nu mai puțin de 9 ore a stat bărbatul pe holurile UPU, până când a decis să plece pe semnătură din spital și să găsească o altă variantă pentru a-și trata problemele. Cristina, fiica bolnavului, ne-a mărturisit că nu are decât cuvinte de laudă pentru asistenții de la Unitatea de Primire Urgență, care au făcut ca așteptarea bolnavilor să fie mult mai ușoară, dar că medicul specialist ce ar fi trebuit să îl vadă pe tatăl său, nu și-a arătat deloc interesul pentru bolnavi.

„Să stai, să stai și iar să stai. Pentru că la Urgențe se stă și paturi nu sunt suficiente și bolnavii așteaptă și iar așteaptă. Cam așa a fost în seara și noaptea dintre 22 și 23 octombrie, atunci când am ajuns la Urgențe cu tatăl meu. Am ajuns la UPU în jurul orei 18:00 și am înțeles că trebuie să așteptăm 2-3 ore până când i se vor face analizele de laborator și investigațiile necesare. Dar de acolo și până la cele 9 ore pe care le-am petrecut pe holurile spitalului, e drum lung. Practic, după ce i s-au făcut analizele tatălui meu, a trebuit să așteptăm medicul specialist, care pur și simplu nu mai venea. A fost nevoie să îl vadă un specialist gastroenterolog dar, până la ora 3 în dimineața zilei de marți, acest medic nu a mai ajuns să îi vadă analizele și să ne spună ce este de făcut. Am decis atunci să plecăm pe semnătură din spital, pentru că efectiv tatăl meu se simțea tot mai rău, era și foarte obosit de la atâtea ore petrecute pe un scaun în holul spitalului”, ne-a relatat Cristina întâmplarea de la UPU.

Ce spune spitalul?

Am luat legătura și cu Spitalului Clinic Județean Arad, care ne-a transmis prin intermediul purtătorului de cuvânt: „Datorită faptului că la Unitatea Primiri Urgențe se prezintă zilnic foarte mulți pacienți, dintre care cei mai mulți ajung în stare critică, în cazul celor care se prezintă cu afecțiuni minore, timpul de așteptare este mai mare. Având în vedere specificul Unității Primiri Urgențe, personalul medical evaluează gradul de urgență și stabilește ordinea în care sunt consultați și investigați pacienții”.

Aplicat pe acest caz, „în ceea ce privește situația concretă a pacientului, acesta s-a prezentat la UPU spunând că are dureri abdominale de aproximativ două săptămâni. I s-au făcut investigațiile paraclinice, s-au trimis probele la laborator, s-a așteptat primirea rezultatelor și s-a constatat că necesită și consultul unui medic specialist gastroenterolog. Ținând cont de faptul că luni seară au fost foarte mulți pacienți în UPU – 142 în 24 de ore – pacientul a trebuit să aștepte mai mult, atât după rezultatul analizelor de laborator, cât și după medic deoarece de gardă era un singur medic specialist gastroenterolog care a trebuit să vadă atât pacienții de pe secția sa, cât și pe cei din UPU”, au explicat reprezentanții SCJU Arad.

În final, cei de la Spitalul Clinic Județean au confirmat că „la ora 03:00 pacientul nu a mai dorit să aștepte consultul gastroenterologului și a părăsit Unitatea Primiri Urgențe”.

Reclamă atitudinea medicului

Arădeanca care a trecut prin această întâmplare la UPU subliniază că „nu am decât cuvinte de laudă pentru asistenții de la Urgențe, care efectiv fac ca așteptarea bolnavilor să fie mai ușoară. Dar nu pot să nu reclam indiferența medicului care efectiv părea complet dezinteresat și nu a acordat atenție pacienților”.