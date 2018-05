Rezultat mare pentru Arad

Sportivul de la CS Astra Arad, Mihai Mihuț a dat lovitura și a câștigat titlul european la lupte greco-romane, în Rusia, după o finală dificilă, împotriva norvegianului Stig Andre Berge. Acesta este medaliat cu bronz la JO de la Rio de Janeiro. Scorul a fost 3-2, după ce sportivul pregătit de Spiridon Stanciu a condus cu 3-0.

Nimic nu e întâmplător, deoarece anul acesta a fost unul deosebit pentru Mihuț, care a câștigat, consecutiv, Grand Prixuri importante, în Croația, Danemarca, Bulgaria și Estonia.

Până la finală

În semifinală, Mihuț a avut de luptat cu reprezentantul gazdelor, Zaur Kobaloev, atunci luptătorul de la CS Astra întorcând meciul cu 12 secunde înainte de final, de la 4-5, la 7-5. Până în această fază, i-a învins categoric, prin inferioritate, pe francezul Alexandre Tdudezca (10-0) și bulgarul Nikolai Vichev (9-0).

Este un rezultat istoric pentru orașul nostru, iar România aduce aurul european acasă după 11 ani. Interesant e faptul că în 2007, Eusebiu Diaconu a luat titlul european după o luptă cu Stig Berge, unchiul lui Andre! În anul 1976, culmea, în Norvegia, Romică Codreanu a devenit primul campion european al Aradului. După 42 de ani, iată îl are urmaș pe Mihai Mihuț.

Are și alte obiective

După această performanță de excepție, pentru Mihai Mihuț urmează și alte provocări. E vorba de „europenele” de tineret U23, dar și „mondialele”, la aceeași categorie de vârstă. Ultimul țel e o medalie la JO de la Tokio, din 2020.

Antrenorul său de la CS Astra, Spiridon Stanciu povestește: „Am văzut ce calități care îl recomandau pentru performanță, așa că am decis să-l transfer la Arad, unde ulterior a absolvit cu rezultate meritorii Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Aurel Vlaicu, făcând cinste acestei unități de învățământ prin rezultatele sportive pe care le-a adus ca și student. Are calități excepționale, e un caracter deosebit, fiind și un foarte bun familist, medalia fiind dedicată soției și fiului său. Peste două săptămâni va celebra cununia civilă, vom fi prezenți și noi acolo”.

De notat ar fi și faptul că Mihuț are rezultate importante și până acum. E multiplu medaliat național și internațional, component al lotului olimpic, maestru al sportului. A luat bronzul la „mondialele” de juniori din Brazilia (2016), are un loc 2 și 3, la „europenele” din Serbia (2014), respectiv Turcia (2015), plus un loc 3 la Cupa Europei, în anul 2017.

Apelul clubului

Pe această cale, președintele-antrenor de la CS Astra, Spiridon Stanciu dorește să mulțumească pentru sprijinul acordat până acum celor de la SC Astra Vagoane Călători (Valer Blidar – președinte și Gheorghe Sîrbu – director general), Primăriei Arad și întregului colectiv didactic de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a UAV, decanului Liviu Andrei, care e și director de imagine și strategie la CS Astra, dar și rectorului Ramona Lile, tuturor celor care au trimis mesaje de felicitare pentru acest rezultat.

În plus, Spiridon Stanciu face un apel la arădenii cu dare de mână să-l sprijine pe Mihai Mihuț, cu sponsorizări directe în contul său. „Fac apel la toți cei care iubesc sportul și apreciază valoarea incontestabilă a lui Mihuț, la cei care doresc să-l răsplătească pentru rezultatele extraordinare de până acum” – spune Stanciu. Cine dorește să facă o sponsorizare va lua legătura cu CS Astra Arad.