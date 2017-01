Rezultate meritorii pentru luptători

În anul competiţional 2016, luptătorii seniori de la CS Astra au reconfirmat valoarea şi tradiţia luptelor arădene, clasându-se pe treapta a III-a a podiumului, alături de Steaua şi Dinamo în clasamentul pe medalii al FR de Lupte.

Antrenorul emerit, Spiridon Stanciu a reuşit, iată, iarăşi, rezultate remarcabile, deşi nu a avut – întotdeauna – cele mai bune condiţii.

Campioni, la juniori!

La juniori, tinerii luptători arădeni au obţinut, pentru a cincea oară, în ultimii şase ani, titlul de campioni naţionali, o performanţă greu de egalat de către oricare alţi sportivi arădeni. Din lotul echipei campioane au făcut parte : Fl. Tiţa, R. Arnăutu, A. Solomon, C. Pal, Fl. Popa, I. Botez, V. Mariea, B. Tiba, Alex. Petrovici, S. Stoica, S. Delinschi, V. Coţovanu, Ad. Gligor, A. Zgriba, R. Bitere.

Peste 80 de medalii!

La turneele internaţionale oficiale, sportivii arădeni care au participat sub culorile României au câştigat peste 80 de medalii. În plus, Dorin Pârvan, Mihai Mihuţ şi Ilie Cojocaru au ratat de puţin prezenţa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Vârsta şi lipsa de experienţă i-au amânat pentru următoarea compeţiţie, în 2020.

La Campionatele Mondiale şi Europene, luptătorii de la CS Astra Arad au avut o comportare meritorie. Mihai Mihuţ s-a clasat pe locul 5, atât la CM Universitare din Turcia, cât şi la „europenele” de tineret Under 23, din Bulgaria şi pe locul 3 la Cupa Europei pe naţiuni la seniori

Dorin Pârvan a fost al cincilea la CM de seniori din Croaţia şi pe locul 3 la Cupa Europei pe Naţiuni, în timp ce Laurenţiu Macarei a ocupat locul 5 la „mondialele” de seniori din Croaţia.

Lipsa de fonduri

Din păcate, CS Astra Arad nu a participat în Superliga de seniori pe echipe, deşi avea un lot care se bătea, cu siguranţă, la titlul naţional. Şi asta, din cauza lipsei de fonduri. În perspectiva anului 2017, luptătorii de la CS Astra vor putea aduce rezultate deosebite dacă vor fi sprijiniţi mai mult de către club şi comunitatea locală. Asta, cu atât mai mult cu cât pentru următorul ciclu olimpic, cei mai buni luptători sunt solicitaţi de către alte cluburi, precum Steaua, Dinamo sau Heracle Timişoara.