Rezultate peste așteptări la PMP Arad

Mii de voturi în plus față de ultimele scrutinuri și premizele unei creșteri a organizației arădene a PMP. Acestea ar fi concluziile principale după analiza cifrelor din scrutinul de pe 26 mai.

„Organizația arădeană a Partidului Mișcarea Populară a reușit să obțină un rezultat bun la alegerile europarlamentare. Practic, așa cum am precizat, PMP a reușit să depășească substanțial rezultatele de la alegerile parlamentare din anul 2016. Mai mult, față de precedentul scrutin european, PMP Arad a realizat un scor mai mare cu aproximativ 5000 voturi la scara județului, crescând de la 4300 voturi în anul 2014 la peste 9300 de voturi în acest an”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, președintele PMP Arad, Florin Remețan.

Multă muncă

Remețan a mai punctat și că „deși suntem un partid fără resurse dar am reușit să obținem un rezultat bun în condițiile unei prezențe masive la vot. Problema este că nu am avut reprezentanți în secțiile de votare pentru că am fost discriminați, cu toate că am avut un statut de partid europarlamentar, nu am mai avut la momentul alegerilor nici un europarlamentar pe listă. Lipsa acestor reprezentanți în secțiile de votare ne-a dus la pierderea câtorva mii de voturi. Cu toate acestea, în condițiile unei prezențe neașteptate la vot, am găsit soluții și am obținut un rezultat notabil pentru PMP. Apreciem că PMP a obținut un rezultat onorabil la alegeri și doresc să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în campania noastră electorală”.

Interimari și excluderi

Pe de altă parte, au fost și cazuri în care organizațiile locale PMP nu au reușit să atingă pragul electoral. În acele situații au fost destituiți președinții de organizații, iar în acest moment sunt 31 de interimari. Au existat și 3 excluderi, cauza fiind „trădarea partidului”.