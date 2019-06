Ritm bun pe drumul Şepreuş-Sintea Mare

Modernizarea drumului Şepreuş-Sintea Mare este în grafic. Anunţul a fost făcut de către constructor, în urma unei vizite pe care Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, şi Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele instituţiei, au efectuat-o pe şantier. Lucrările, care au debutat în luna aprilie, se desfăşoară în ritm alert. „Aproape am finalizat lărgirea benzilor de circulaţie pe întreaga lungime a drumului, iar acum se lucrează la frezarea asfaltului vechi şi la aşternerea straturilor de piatră. În aproximativ două săptămâni sper să venim cu primul strat de asfalt pe care vrem să îl turnăm în zona localităţii Şepreuş, acolo unde lucrările sunt mai avansate”, a spus Sorin Candrea, şeful de şantier al Porr, firmă care a câştigat licitaţia pentru modernizarea drumului.

„Ne-am propus să finalizăm drumul în întregime în acest an. Acest tronson, care a fost extrem de prost, va fi unul de calitate. Drumul nu a mai trecut prin lucrări ample de peste 40 de ani”, a spus Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Primarul comunei, Ioan Pintean, a spus că „ne dorim ca lucrarea să fie finalizată cât mai repede, dar depinde de vreme şi de constructor. Acest drum este important pentru întreaga zonă, nu doar pentru noi, cei din Şepreuş”.

Modernizarea şoselei, care are o lungime de aproximativ 14 kilometri, costă 9,5 milioane de lei, la care se adaugă TVA, iar fondurile vin din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad. „Din păcate, am cerut bani de la Guvern pentru acest drum, prin PNDL, dar proiectul nu a primit finanţare”, a mai punctat Bîlcea.

Şi alte investiţii

Dacă tot s-au aflat pe şantierul drumului, cei doi oficiali ai CJA au vizitat şi alte obiective realizate cu ajutorul banilor de la Judeţ. Şepreuşul a primit bani de la Consiliul Judeţean şi pentru un teren sintetic de fotbal, pentru lucrări la noua şcoală din localitate şi pentru realizarea unei capele mortuare în cimitir. „Noi suntem alături de primarii şi viceprimarii din judeţ care gândesc lucrări de dezvoltare a localităţilor pe care le conduc”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele CJA.