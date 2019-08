Robbie Williams, show legendar la UNTOLD 2019 | Artistul a îngenuncheat în fața publicului

Zeci de mii de fani au participat la concertul susţinut de Robbie Williams în cadrul ediției aniversare a festivalului UNTOLD. Acesta a fost al doilea concert susţinut de celebrul cântăreţ în România, iar fanii, adunaţi în număr mare, nu l-au dezamăgit şi i-au demonstrat că îi știu versurile melodiilor și se bucură cu adevărat de prezenta acestuia.

Încă de la debutul show-ului – care a fost unul energic şi plin de momente de neuitat -, cântărețul s-a arătat surprins de numărul mare de spectatori prezenţi.

Pus pe șotii, starul britanic nu doar că a cântat de excepție, ci și-a demonstrat calitățile de entertainer live în fața unui stadion arhiplin. Pe lângă interacțiunile cu mulțimea, a versurilor adaptate și a duetului cu tatăl său, Robbie Williams a invitat o spectatoare – Monica – pe scenă și i-a dedicat o serenadă.

Mai mult de atât, acesta a îngenuncheat la un moment dat în faţa publicului de pe Cluj Arena.

„Great to see you again Romania. Emotional x”, a scris Robbie Williams pe Facebook.