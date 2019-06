Robbie Williams vine la Untold

Anunțul a fost făcut luni, 3 iunie 2019, de către organizatorii festivalului, care au precizat faptul că Robbie Williams va veni la ediţia din 2019 a festivalului.

UNTOLD 2019 are loc la Cluj-Napoca în perioada 1-4 august 2019, fiind vândute deja 60.000 de abonamente.

“Suntem bucuroși că am reușit, în acest an, să aducem la Cluj cel mai tare entertaiment al vremurilor noastre, dacă e să-l numesc așa, artistul care a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reușit să vândă peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi”, au precizat organizatorii mega festivalului din Cluj, citați de Ziua de Cluj, Aceştia au adăugat, totodată, că show-ul britanicului va dura 1 oră și 30 de minute și va fi cu peste 50 de muzicieni și de dansatori ce vor fi prezenți pe scenă alături de cântăreţ.

Robie Williams are în acest an în Europa doar trei spectacole, dintre care unul la Untold. Artistul şi-a început cariera alături de trupa Take That în 1990. La cinci ani distanţă, în 1995, a decis că-și dorește o cariera solo, iar de atunci face furori. În 2006, artistul a intrat în Cartea Recordurilor prin faptul că a vândut, într-o singură zi, 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour.

Cântărețul britanic se poate lăuda cu 18 premii Brit Awards și 3 premii MTV European Music Awards, cu 7 single-uri numărul 1 și nu numai. Este cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, cu peste 75 de milioane de albume vândute. Cu siguranță la Untold veți putea asculta celebrele sale melodii”Feel”, “Angels”, “Let Me Entertain You” “Freedom” sau “She´s The One”.