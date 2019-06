Robert Pattinson, noul Batman

Noul proiect cinematografic, regizat de Matt Reeves, va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 25 iunie 2021. Operaţiunile de pre-producţie pentru acest film inspirat din universul benzilor desenate DC Comics vor debuta în vara anului 2019.

Matt Reeves, regizorul celor mai recente două pelicule lansate în cadrul francizei “Planet of the Apes”, a preluat responsabilitatea regiei filmului “The Batman” de la Ben Affleck, în ianuarie 2017. El va produce “The Batman” alături de unul dintre colaboratorii cu care a lucrat la peliculele din seria “Planet of the Apes”, Dylan Clark.

Sursa: Agerpres