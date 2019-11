Rodriguez: „Suntem pe drumul cel bun”

Sunt mulțumit de munca depusă pănă acum. Am avut parte, la Târgu Secuiesc, de un joc dificil, mai ales în apărare. Una peste alta, remarc faptul că am reușit să controlăm punctele forte ale echipei adverse și am învățat din greșeli. Deși mai avem multe lucruri de îmbunătățit, suntem pe drumul cel bun. Jucătoarele înțeleg cum trebuie să lucrăm pentru a obține maximul posibil”.

Următorul meci al FCC Baschet Arad e programat sâmbătă, de la ora 19, la Sala Polivalentă (intrare liberă). Hadzovic și colegele sale au parte de un nou meci tare, cu singura formație neînvinsă din grupa de vest a Ligii Naționale, liderul CSM Satu Mare.