Roşu: „Ar putea apărea oboseala”

După frumoasa victorie din Colentina, UTA nu are timp să se bucure prea mult, căci mâine, la Şiria, dă piept cu Olimpia Satu Mare. Un meci care trebuie neapărat câştigat, pentru a se continua drumul spre locul 2 al clasamentului.

„Vom juca tot la victorie”

Antrenorul UTA-ei, Laurenţiu Roşu a declarat, azi, într-o conferinţă de presă (susţinută la Ford-AutoTechnic), că se gândeşte doar la cele trei puncte.

„Venim după două succese consecutive, vom juca tot la victorie, indiferent de adversar şi teren. Sper ca băieţii să-şi revină fizic, nu-mi este frică, ci doar mă gândesc la faptul că ar putea apărea o stare de oboseală. Dar, încercăm să facem totul cât mai bine, refacere, antrenamente, vitaminizare, iar la ora meciului să fim în regulă. Ne aşteaptă un meci complicat, Olimpia va veni montată, să demonstreze că cele cinci înfrângeri consecutive au fost un accident. Plus că va dori să arate că nu degeaba s-a bătut atâta timp la primele locuri. Asta, în ciuda faptului că au probleme, că au plecat jucători de la ei. Nu am uitat debutul meu la UTA, cu acea înfrângere dureroasă de la Satu Mare, dar nu mă mai gândesc la ea, este istorie. Am urmărit echipa lor, m-am sfătuit şi cu Munteanu, care îi ştie foarte bine pe jucătorii sătmăreni, au câţiva care pot face diferenţa. Am fost, azi, la Şiria, ne-am antrenat acolo, condiţiile de joc sunt mai bune ca niciodată. Sper să câştigăm” – a spus Roşu.

Bine poziţionaţi

La rândul său, unul din marcatorii de la Juventus, Marius Curtuiuş a declarat: „Aceste cinci înfrângeri consecutive ale Olimpiei pot să fie un atuu pentru noi, dar s-ar putea să-i şi întărească pe jucătorii sătmăreni. Suntem în coasta celor de la Sepsi, dacă vom câştiga acum şi vom lua trei puncte şi la Călăraşi, vom fi foarte bine poziţionaţi, mai ales că apoi stăm pe puncte. Văzând parcursul nostru, cu siguranţă cei de la Sfântu Gheorghe îşi vor pierde din moral, iar noi aşteptăm un pas greşit al lor”.

Deplasarea la Şiria

Autocarele vor pleca din fața fostei cofetării Mimoza, de la Podgoria, începând cu ora 15, 45. Ultimul autocar va pleca la ora 16,15. La întoarcere, primul va pleca la ora 19,00, iar ultimul la 19,15.