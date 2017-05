Roșu: „După golul doi, ne-am descătușat”

„Chiar dacă a fost cea mai clară a noastră, am suferit mult până la golul doi. S-a simțit presiunea rezultatului, am greșit destul de multe pase în prima repriză, au fost momente când ne-am retras cam mult în partea a doua și le-am dat posibilitatea adversarilor posibilitatea să ne contraatace. Dar, după golul doi, ne-am descătușat și am jucat așa cum îmi place mie. Mi-aș dori, de-acum, să activăm așa și la la 0-0. Am revenit pe locul 2, chiar dacă avem un meci în plus, și putem pregăti meciul cu Timișoara în liniște. Știm cât de important e acest meci. E un derby al României, sper să ieșim învingători, mai ales că am pierdut în tur două puncte. Îmi doresc să facem un meci un bun și să luăm punctele!” – a spus Roşu.