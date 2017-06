Roșu: „Mâine e finala campionatului”

Astăzi, la întâlnirea cu presa, antrenorul Laurențiu Roșu a spus că UTA joacă finala campionatului, sunt ultimele 90, sau chiar 120 de minute, poate și prelungiri.

„Când am spus că am respectat prea mult adversarul, după meciul tur, m-am referit și la antrenorul lor, dar nu vreau să vorbesc pe tema asta. Nu mă întrebați de Ionuț Popa, că eu nu mai răspund la nicio întrebare față de el. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva, ceea ce am pățit cu el la Timișoara. E clar că e finala campionatului pentru noi, 90 de minute, sau chiar 120 de minute plus penaltyuri. Nu ne va fi ușor, cei de la Timișoara sunt favoriți, așa cum am mai spus. Au câștigat cu 2-1, dar asta nu înseamnă că vom renunța la luptă. Mi-aș dori să putem oferi suporterilor șansa să o vadă pe UTA în prima ligă. Poli are un lot valoros și vom ține cont de acest lucru. În plus, trebuie să corectăm problemele de la fazele fixe, să nu mai comitem erorile din meciul tur. Am primit două goluri și bara de la final, venite din faze fixe. Caută să scoată cât mai multe lovituri libere și cornere, încercând să speculeze faptul că au jucători înalți. În prima repriză, nu am fost la valoarea noastră. Sper să fim în creștere, iar în aceste 90 de minute să demonstrăm că putem trece de acest baraj cu bine. Au fost unele faze în care am fost și noi dezavantajați de arbitraj, dar nu vreau să mai vorbesc despre asta, sper să fie un arbitraj bun la Arad și să câștigăm. 1-0, 2-0 sau chiar 2-1 și să mergem în prelungiri. Nu-i simt pe jucători tensionați, mai ales că în partea secundă de la Timișoara am avut șanse să mai înscriem două-trei goluri. În privința unor declarații, cum că ne dă trei, ei pot spune orice, dar cred că cine râde la urmă râde mai cu poftă” – a declarat Laurențiu Roșu.

La rândul său, Sorin Strătilă a spus: „Mă bucur că am dat gol, oferind astfel șansa echipei la un rezultat bun. Anul trecut, cu golul dat celor de la Călărași, puteam ajunge în prima divizie, dar a mai trebuit să jucăm un baraj. Timișoara are un lot puternic, nu se pune problema să am un adversar direct slab, deoarece lipsește Neagu. Ne-am obișnuit cu terenul de la Siria, sper ca suporterii sa fie lângă noi, cred ca zece vor tine cu Timișoara. Suntem la 90 de minute de un pas foarte mare, îmi doresc foarte mult sa promovez cu aceasta echipa. Îmi pare rău ca nu am promovat anul trecut, sper sa o fac acum. Sufletește, as fi mai bucuros că promovez cu UTA, decât când am ajuns la echipa națională. Eu rămân oricum la UTA, mai am contract un an. Ionuț Popa e pus pe caterincă, așa cum îl știm, a vrut doar să ne enerveze. Cred că era nervos pe arbitru și de acolo a început tot”.