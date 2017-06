Roșu nu are preferințe la baraj

Nici acum nu se știu datele la care se va juca barajul de promovare în prima ligă. Și asta pentru că echipele din play-outul ligii I sunt, încă, în competiție și nu au fost consultate decât sumar, Chiajna, Pandurii și Poli fiind acum doar cu gândul la cum pot scăpa de retrogradare.

Roșu nu are preferințe

Întrebat care e adversarul mai potrivit pentru UTA, Roșu a spus: „Sincer să fiu, nu avem o preferință. Toate au plusuri sau minusuri, sunt sensibil egale. Sincer, la meciul Pandurilor cu Gaz Metan, mă așteptam ca gazdele să câștige, Vom urmări cu interes finalul campionatului să vedem ce adversar vom avea. Pentru a fi în asentimentul lui Codru Grădinaru, trebuie să spun că da, cu Poli am avea avantajul mai multor suporteri în tribună. Însă, doar acesta e un avantaj. Din păcate, nu știm nici când jucăm, nici unde e primul meci” – a spus Roșu.

Decebal Grădinariu, directorul general de la UTA a declarat că pentru arădeni e mai bun un meci cu Poli la baraj deoarece echipa ar avea un ascendent moral față de adversari, deoarece publicul arădean va fi numeros, iar trupa lui Roșu a defilat în ultimul meci de pe „Dan Păltinișanu”.

Ce spun Tănase și Burlă

La baraj nu e obligatoriu să ai în teren decât un jucător sub 21 de ani, așa că antrenorul Roșu ar putea experimenta o altă variantă de echipă.

Lui Tănase nu-i este frică de faptul că va fi sărit din schemă: „Nu mă gândesc că aș putea rămâne pe dinafară, fiind vorba de obligativitatea de a se juca cu doar un jucător Under 21. Și cu Voluntari a fost baraj, și UTA a jucat cu patru jucători tineri” – a spus Tănase.

La rândul său, Burlă a declarat: „Doi dintre posibilii adversari direcți din meciul de baraj îi știu, am mai evoluat contra lor. E vorba de Bărbuț, de la Timișoara și Firțulescu, de la Pandurii. Ambii sunt jucători valoroși, primul are viteză bună, cel de-al doilea e mai tehnic. Oricare ar fi adversarul, trebuie să fac un joc bun”.

Antrenorul Laurențiu Roșu a spus că știe și cine va fi adversarul lui Burlă dacă se va evolua contra celor de la Chiajna. „E Grădinaru, cu care am lucrat la Steaua. Mai știu ceva posibili adversari. E vorba de Cânu, de la Timișoara, cu care am lucrat când eram la Vaslui, iar pe Cristescu, de la Chiajna, l-am antrenat la Petrolul”.

Probabile date ale barajului sunt 11/12 iunie turul, respectiv 14/15 iunie, returul.