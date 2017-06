Roșu: “Popa m-a amenințat că ne dă trei la Șiria”

„Când am mers să-i strâng mâna, domanul ionuț Popa m-a amenințat că în terut ne dă trei. Iar azi trebuia să ne dea patru. Nu-mi este frică nici de el și nici de Poli. La vestiare, pe când dădeam un interviu, domnul Popa a venit și a făcut circ. Pe de altă parte, trebuie să spun că am început meciul timid, am respectat prea mult adversarul și s-a ajuns la 2-0. Apoi, în partea secundă am dat gol, iar acum pot spune că promovarea se joacă la Șiria. Timișoara a meritat victoria dacă a câștigat, însă sper ca la meciul retur să câștigăm, cu 1-0, 2-1, chiar 2-1, să mergem în prelungiri” – a spus Roșu.

La rândul său, Ionuț Popa a spus: “Fotbalul ăsta e curvit. În loc să avem 4 sau 5-0 la pauză, am ratat enorm, nu am reușit să marcăm. Am primit gol după un fault în atac, a fost și acea eliminare complet gratuită, trebuia recuzat acest Găman. E cam dubios cum ne arbitrează Găman. Da, i-am spus lui Laurențiu Roșu că trebuia să le dăm șapte goluri azi, dar le dăm trei la Șiria. Sper să mă pot ține de cuvânt. UTA atât a putut azi. Important e să câștigăm la Șiria, deoarece a fost o diferență foarte mare azi. Despre suporteri nu am ce să spun. Mi se fâlfâie de ei, ăștia sunt din Kosovo nu din Arad. Pe mine mă întărâtă scandările lor, îi și felicit pe cei care mă înjură cel mai frumos”.