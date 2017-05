Roşu: „Sepsi rămâne favorită la locul 2”

Mai sunt două zile până la marele meci de la Timişoara, dintre „Poli” şi UTA, iar antrenorul arădenilor, Laurenţiu Roşu spune că e greu de ajuns pe locul 2. „Am câştigat la Clinceni, e bine, sper să o facem şi la Timişoara. Aşa am rămâne pe locul 2, însă apoi nu suntem la mâna noastră. Sepsi e favorită deoarece are un meci mai mult de disputat decât noi. Vom trata fiecare meci la victorie, sper să câştigăm tot până la final şi apoi vom vedea unde ne situăm. Cert e faptul că Sepsi are câteva meciuri grele, niciunul nu e dinainte câştigat” – a declarat Roşu.

Doar Costin la Under 19

UTA se axează pe meciul cu „Poli”, iar asta e în detrimentul echipei Under 19, care dispută returul din semifinalele Ligii Elitelor, la Bucureşti, cu Dinamo. „Trebuie să spun că din circuitul primei echipe doar Costin va merge cu juniorii la Bucureşti. Copaci şi Tănase, care în tur au evoluat la Under 19, vin la prima echipă” – a conchis Roşu.

Filaret, la final de sezon

UTA nu-i va putea folosi în meciul de duminică, de pe „Dan Păltinişanu”, pe Copil şi Filaret. Dacă primul e suspendat, din pricina cumului de cartonaşe galbene, cel de-al doilea este la final de campionat. Filaret a suferit o fractură la genunchi şi va lipsi – precum anul trecut – exact pe sfârşit de sezon.