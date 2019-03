Roxana Tabuia (PNL): „Adunăm gunoiul abandonat de USR!”

„Cetățenii cartierului arădean Gai mi-au sesizat faptul că membrii USR Arad în frunte cu organizatorul evenimentului Flavius Dumitraș, au abandonat pe domeniul public sacii cu deșeuri colectați de la locuitorii cartierului, aceasta fiind finalitatea acțiunii de ecologizare. Fiind consilier municipal PNL ales de cetățeni, a trebuit să iau atitudine și să rezolv de urgență această problemă. În consecință, am luat legătura cu firma de salubrizare și am transportat deșeurile acolo unde le era locul. Vreau să-i somez pe cei de la USR că dacă doresc să mai organizeze astfel de acțiuni să le facă în folosul cetățenilor nu în scopuri strict electorale. Împreună cu firma de salubritate care s-a deplasat la fata locului, am ridicat deșeurile scoase de cetățenii din Gai în fața caselor”, a declarat Roxana Tabuia, consilier local municipal PNL Arad.