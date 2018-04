Rugbiștii au obținut un punct bonus cu Petroșaniul

Elevii lui Marian Grindei au cedat la mare luptă, scor 10-11, gazdele punctând printr-un eseu, transformat, și o lovitură de pedeapsă, în timp ce „studenții” din Valea Jiului au reușit un eseu și două lovituri de pedeapsă. În urma acestui rezultat, CS UAV Arad s-a ales cu punctul bonus defensiv – acordat pentru un eșec la mai puțin de 7 puncte diferență. Din păcate, cu 6 puncte acumulate în urma unui succes și a două înfrângeri la diferență mică, arădenii sunt tot în posesia „lingurei de lemn”, ocupând ultimul loc, la două puncte de echipa clasată pe poziția a șaptea, Bucovina Suceava.

Și în celelalte meciuri ale rundei din weekend s-au impus echipele vizitatoare: Suceava vs. Buzău 8-83, Tomitanii Constanța vs. Năvodari 17-22 și Galați vs. Bârlad 18-26.

În următorul joc, restanță din etapa a IX-a, programat în 5 aprilie, Aradul va evolua pe terenul grupării Gloria Buzău, locul doi în clasamentul ligii secunde, la o singură „lungime” de liderul din Constanța.