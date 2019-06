Rupt de beat, s-a răsturnat cu un camion pe DN 7

BĂTUŢA. Şoferul unei autoutilitare, care circula pe DN 7, în zona localităţii Bătuţa, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şanţul de pe marginea şoselei. Teoretic, un incident care se poate întâmpla şi altor şoferi care sunt neatenţi, sau care circulă cu viteză prea mare în curbe. Numai că, în cazul şoferului nostru, cauza a fost alta: alcoolul. Mult alcool. Şoferul, un bărbat de 53 de ani, din Arad, a fost testat cu aparatul alcooltest de către poliţiştii care s-au deplasat la evenimentul rutier. Iar valoarea indicată de aparat a fost una uriaşă: 1,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Asta înseamnă că, în sânge, bărbatul a avut o alcoolemie de peste 3,2 la mie. Poliţiştii au decis să îl transporte pe şofer la o unitate medicală pentru recoltarea de probe de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, dar au deschis şi un dosar penal pe numele lui. Situaţia ar fi putut fi mult mai gravă decât atât, dacă în calea şoferului beat ar fi apărut un alt vehicul, şi nu şanţul de pe marginea drumului. Puteam, oricând, să asistăm la o tragedie, dacă ţinem cont de nivelul de alcool pe care bărbatul l-a avut în aerul expirat.

Sfaturi de la poliţişti

Urmare a acestui incident, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad vin, din nou, cu precizări referitoare la conducerea sub influenţa alcoolului. „Consumul de alcool înseamnă diminuarea capacităților senzoriale și motrice. Un om treaz (cu simțuri agere și odihnit) are un timp de reacție de circa o secundă atunci când vrea să frâneze, în vreme ce, în cazul unui șofer care a consumat alcool, acest timp crește. Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice constituie un factor de mare risc asupra siguranţei traficului rutier, influențând, în mare măsură, producerea accidentelor de circulaţie. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Pentru a conduce în siguranţă, şoferul trebuie să îşi păstreze starea de atenţie, să reacţioneze rapid, să vadă clar şi să aprecieze corect distanţa şi viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie, echilibrul şi capacitatea de a vorbi. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident rutier creşte exponențial”, spun cei de la IPJ Arad.