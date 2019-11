Rusia a prezentat cea mai nouă rachetă hipersonică. „Poate învinge orice sistem antibalistic”

Ministerul rus al Apărării a transmis că le-a făcut inspectorilor ONU o demonstraţie cu racheta hipersonică Avangard, în cadrul măsurilor de transparenţă din cadrul Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START).

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a dezvăluit racheta Avangard în anul 2018, explicând că poate învinge orice sistem antibalistic.

#Drones, #robots, #lasers, supersonic #gliders & other high-tech arms: #Putin wants #Russian military to be up to any future challenge

STORY: https://t.co/4NCK82M0Ww

VIDEO: #Russia’s #Avangard hypersonic glider test launch pic.twitter.com/479j4iFPth pic.twitter.com/yHdsemrXBP

