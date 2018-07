S-a făcut recepția la „Motorul”

Până la urmă, lucrurile au intrat în normal. Ionuț Popa s-a mai domolit, iar Primăria spune că nu sunt mari probleme la gazonul sintetic de pe „Motorul”.

Azi, a avut loc recepția gazonului artificial de la arena din Aradul Nou. Șefii de la ISCHIA Sport, Lucian Hațegan, referent serviciu Baze Sportive din cadrul Primăriei Arad, dar și conducătorii clubului UTA au fost, la orele prânzului, la fața locului. Și – până la urmă – s-a bătut palma, așa că UTA va juca meciurile din campionat pe sinteticul de la „Motorul”.

Recepție și mici probleme

Am aflat că s-a făcut recepția lucrării celor de la ISCHIA Sport, dar firma gălățeană trebuie să repare micile erori din gazon care mai există. Se văd, cu ochiul liber, câteva denivelări, care vor fi remediate până joi. Așa a fost înțelegerea cu reprezentanții Primăriei.

Primul antrenament

Cu această ocazie, jucătorii echipei UTA au și făcut primul antrenament pe noul teren. Aproximativ 80 de minute a durat totul, iar la final, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a declarat: „Nu mă mai provocați. Sunt câteva probleme, dar ele vor fi remediate. Ni s-a spus că dacă va fi udat, dacă va fi călcat, va arăta așa cum trebuie. O să aducem și grupele de juniori să se antreneze aici, până terenul va arăta bine. Întrebați-mă de echipă, mai bine. Nu de alta, dar aud că domnul Costea vine joi cu investitorii și ne dă pe toți afară. Nici nu știu dacă prindem meciul cu Daco Getica. Oricum, mâine, mai facem un meci de verificare, mergem la Periam cu toată echipa, după care voi vedea cu cine plecăm la București”.

Probleme cu apa

O altă problemă la gazon este sistemul de irigare. Nu există debit suficient, ar trebui o pompă mai performantă. Vom vedea ce vor face cei de la Primărie în acest sens, chiar dacă nu e o maximă urgență. Pe de altă parte, am fost informați că se vor începe lucrările și la masa presei, semn că am avut dreptate când am spus că mass-media nu are niciun fel de condiții la „Motorul”.