S-a retras o stea: Moni Broșovszky, meci de adio!

Una dintre cele mai valoroase jucătoare ale baschetului feminin românesc, arădeanca Monica Broșovszky-Boriga, a părăsit definitiv activitatea competiţională la 44 de ani, într-un meci de retragere ce s-a desfăşurat la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timişoara.

„Organizarea acestui meci de retragere la Timişoara a constitui o surpriză pentru mine, mai ales că eu nu am cerut niciodată aşa ceva. Sigur, am un sentiment de regret pentru faptul că acest meci nu s-a organizat la Arad, oraş unde m-am născut, m-am lansat în baschet şi am obţinut cele mai importante performanţe ca jucătoare, orice sportiv dorindu-şi să se retragă acolo unde a debutat. Dar în această vară, nimeni din Arad nu a vorbit despre aşa ceva. În 2015, atunci când m-am retras de la ICIM, s-a discutat despre un meci de retragere, dar nu s-a mai organizat. Sunt onorată de faptul că meciul meu de retragere s-a organizat la Timişoara, după ce retragerea mea din naţională s-a organizat la Târgovişte. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de mine”, a declarat presei Monika Brosovszky-Boriga.

Distracție pe parchet

În meciul de retragere s-au confruntat două echipe – „Timişoara Team”, respectiv „All-time Team” (scor 65-76)-, ambele selecţionate de sărbătorită, una alcătuită din fostele colege de la echipa SCM Timişoara şi alta alcătuită din jucătoare alături de care aceasta a evoluat de-a lungul carierei, pe bancă luând loc doi antrenori ce au făcut istorie la Arad, Constantin Wunsch (tehnicianul care a descoperit-o) și Dan Moraru.

Din cele aouă locuri au făcut parte fostele jucătoare ale BC ICIM Arad: Silvia Prejban-Ondreikovics, Anne Marie Părău, Ancuţa Stoenescu, Larisa Toma, Andra Mandache, Alexandra Uiuiu, Diana Moraru și Bianca Drăguş-Urban, dar și trei dintre actualele fete de la FCC ICIM, Brankica Hadzovic, Adela Perdei și Dora Ardelean. Pe parchet au pătruns și fiul sportivei, Alex, component al BC Valbon, și nepoata Antonia, jucătoare la CSȘ Gloria.

Șapte titluri

Reamintim că Monica are în palmares şapte titluri de campioană naţională, dintre care patru cu ICIM Arad şi trei cu CSM Târgovişte. La echipa națională de senioare, Moni a adunat 270 de selecții, cu prezențe la turnee finale de Campionat European, în 1995, 2001 și 2007. O evoluție memorabilă a avut-o în meciul cu Ucraina, din 18 septembrie 2001, la Orleans (Franța), când a reușit 34 (8×3) puncte.