S-a stabilit preţul noului Spital de Psihiatrie

Un nou spital de psihiatrie urmează să fie ridicat la Căpâlnaş, acolo unde, în prezent, funcţionează deja un spital, dar clădirea actuală nu se mai pretează pentru un act medical decent. Proiectul a intrat pe lista lucrărilor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cea mai mare parte a fondurilor urmând să vină de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Consilierii judeţeni au aprobat, în ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Arad, documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru noul spital care urmează să fie construit la Căpâlnaş. Lucrarea este evaluată la aproape 27 de milioane de lei, CJA alocând o cofinanţare de aproximativ un milion de lei. Teoretic, după finalizarea tuturor documentaţiilor necesare şi după finalizarea procedurilor de licitaţie, noul spital va fi gata în trei ani de zile.

Cum va arăta clădirea?

Firma care a întocmit documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a realizat şi un mic rezumat al modului în care va arăta Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş: „Construcţia propusă are regim de înălţime Demisol parţial + Parter + Etaj, are destinaţia spital cu 75 de locuri de găzduire a pacienţilor cu probleme psihiatrice, grupuri sanitare de înaltă calitate, curte destinată activităţii recreative, asistenţă şi îngrijire medicală permanentă prin personalul calificat, servicii de alimentaţie în minim de trei mese de bază, consiliere psihologică specializată şi programe de terapie ocupaţională. Alte funcţiuni suport: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii”. Odată adoptată această documentaţie, CJA aşteaptă acum ca ministrul Dezvoltării Regionale să semneze contractul de finanţare, după care vor fi demarate licitaţiile pentru proiectare şi execuţie.