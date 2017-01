CSŞ Gloria Arad are două echipe feminine calificate la turneele semifinale, la nivelul Under 18 debutând în 21 ianuarie, pe terenul formaţiei CSŞ „N. Mozes” Tg. Secuiesc, iar la categoria Under 16, pe propriul teren, cu CSŞ „Al. Ceuşianu” Reghin, în 22 ianuarie. În grupa B valorică, băieţii de la BC Valbon întâlnesc, în 15 ianuarie, la Arad, pe T-Pack Ploieşti.