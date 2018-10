S-au cocoţat pe podium

Nu a fost deloc un joc uşor, adversarul din Giarmata rezistând 75 de minute. A fost de-ajuns o nesincronizare în defensivă de care a profitat Petculescu, care l-a servit perfect pe Szekely şi acesta a înscris golul de trei puncte.

„Sunt fericit că am învins, dar nu și în legătură cu modul în care a decurs meciul. Am ratat foarte mult, am jucat foarte lent, lucru ce m-a deranjat. Am tratat cu superficialitate unele faze în atac și acest lucru nu mi-a plăcut deloc. E a treia victorie la rând, dar noi vrem să câștigăm fiecare meci. Nu ne mulțumim cu puțin pentru că nu ne ajută cu nimic doar o victorie sau două. Ne dorim un parcurs bun, vrem să continuăm cât mai mult această serie pozitivă” – a spus, la finalul partidei, managerul general Călin Cojocaru.

Etapa viitoare, Naţional Sebiş are parte de o deplasare în Cetatea Unirii, la finalul căruia vrea să rămână pe podium.