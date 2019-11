S-au format selecţionatele AJF

La Arad, coordonator a fost Cristian Sculici, referent zonal FRF. „În ultimele zile au avut loc selecții la fiecare categorie de vârstă, la care au participat peste 400 de copii de la cluburile din tot județul. Dintre aceștia, am selectat câte 22 la fiecare an, dar selecția are caracter permanent. Pot apărea nume noi care vor intra și alții vor ieși, în funcție de evoluția lor pe parcursul junioratului. Am creat un corp tehnic ce va monitoriza acești copii cu ajutorul unor fișe personale și vom încerca, cu ajutorul președinteleui AJF, Adrian Lucaci, să le oferim partide amicale, turnee și alte acțiuni prin care să-i putem vedea cum cresc, în așa fel încât la final să avem echipe cât mai competitive la fiecare vârstă. Cei mai importanți în acest moment sunt cei din 2007, care anul viitor vor participa la Turneul Speranțelor. De acolo se deschide poarta spre loturile naționale de juniori. Alături de mine, în corpul tehnic arădean mai sunt Dan Oprescu, Roli Nagy, Flavius Moisă, Adrian Sasu, Sandu Gaica, Flavius Pavel și Marius Ciubăncan. Lor li se adaugă analistul Mădălin Mihuța și psihologul Zsolt Balasz. Mai suntem în discuții cu un preparator fizic și căutăm un antrenor cu portarii”, a spus Sculici.

Anul viitor, funcţie de programul gândit de Sculici care va fi supus votului în Comitetul Executiv al AJF Arad, se doreşte organizarea de acţiuni la toate cele şase categorii de vârstă.