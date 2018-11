S-au ieftinit spitalele din Arad

ARAD. Consiliul Judeţean Arad a reuşit să prindă fonduri pentru construcţia a două unităţi medicale. Una dintre ele va fi înfiinţată pe strada Vicenţiu Babeş, în fostul sediu al Paşapoartelor, aici urmând să fie amenajată o secţie de Oncologie şi Medicină Legală. Cea de a doua unitate medicală va fi construită din temelii în Căpâlnaş, urmând să aibă destinaţia de Spital de Psihiatrie. Aceste investiţii foarte importante pentru judeţul nostru au fost posibile cu ajutorul Guvernului care, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, va aloca fondurile necesare pentru realizarea celor două unităţi. Numai că CJA trebuie, acum, să „umble” puţin la valorile celor două spitale. Şi asta deoarece, în urma actualizării documentaţiilor, preţurile ambelor spitale au scăzut.

Mai ieftine

Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean Arad, care va fi amenajată în clădirea de pe strada Vicenţiu Babeş, nr. 11 – 13, va fi mai ieftină cu aproximativ 800.000 de lei. În primă fază, contractul de finanţare semnat între Ministerul Dezvoltării şi Consiliul Judeţean Arad făcea referire la o valoare totală a investiţiei de 12,9 milioane de lei. După organizarea licitaţiei de proiectare şi execuţie a lucrării, a fost întocmit un nou deviz de lucrări. Iar, potrivit noilor calcule, suma necesară pentru lucrările de la viitoarea secţie de Oncologie este de 12,1 milioane de lei. Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 11,7 milioane de lei, vor veni de la Guvern, în timp ce Consiliul Judeţean va aloca o cofinanţare de 450.000 de lei.

Dacă vorbim despre cealaltă investiţie, respectiv despre Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, valoarea iniţială a proiectului, valoare pentru care s-a şi semnat contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării şi CJA, era de 26,7 milioane de lei. La fel ca şi în cazul Oncologiei, după ce s-a semnat proiectarea şi execuţia lucrării, a fost realizat un nou deviz al lucrărilor. Iar aici valoarea a scăzut destul de mult, până la 22,9 milioane de lei. Din totalul sumei, Ministerul Dezvoltării va aloca aproximativ 22 de milioane de lei, restul de 900.000 de lei reprezentând cofinanţarea Consiliului Judeţean.

Şi termenele

În ultimele documente ale CJA, referitoare la cele două investiţii mai sus menţionate, se face vorbire şi despre termenele de finalizare ale proiectelor. Secţia de Oncologie ar urma să fie gata în doi ani de zile. „Având în vedere complexitatea investiţiei propuse, raportat la suprafaţa desfăşurată a clădirii, dar şi localizarea amplasamentului, se preconizează o durată de implementare de 24 luni. Construcţia propusă pentru modernizare are regim de înălţime Demisol + Parter + Etaj, în prezent este clădire neutilizată şi se doreşte transformarea acesteia în spital (secţie Oncologie) cu 50 de locuri de găzduire a pacienţilor”, se arată în documentele CJA. De cealaltă parte, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş va avea o „durată de execuţie a lucrărilor de 24 luni. Construcţia propusă are un regim de înălţime Demisol parţial + Parter + Etaj şi are destinaţia spital cu 75 de locuri de găzduire a pacienţilor cu probleme psihiatrice”, după cum spun cei de la CJA.

Semne de întrebare

Pe hârtie, totul arată bine. Şi noi sperăm să fie aşa. Numai că cei doi constructori care au câştigat licitaţiile nu au un renume tocmai bun. SC Eldiclau SRL, o firmă din Craiova, a avut lucrări de modernizare a DN 76, un drum plin de întârzieri, iar acum a câştigat amenajarea Secţiei de Oncologie. De cealaltă parte, Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş va fi construit de Tehnodomus, o firmă care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pasarela peste Mureş, pasajul de la CET şi Stadionul UTA sunt câteva dintre lucrările din portofoliul firmei arădene, lucrări care au depăşit termene peste termene până să fie finalizate. Mai grav, stadionul nu este gata nici acum, chiar dacă au fost depăşite nenumărate termene de finalizare.