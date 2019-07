S-au urcat la volan după ce au consumat alcool și droguri

ARAD. Niciun sfârșit de săptămână fără șoferi care conduc autovehicule în timp ce se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Sub influența substanțelor interzise a fost prins și un tânăr de 25 de ani, din Grăniceri. Acesta a fost oprit în trafic de polițiștii Biroului Rutier în timp ce conducea un autoturism pe DJ 708 B, în afara municipiului Arad. Tânărul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru substanțe interzise. În acest caz a fost dispusă recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a valorilor. Potrivit IPJ Arad, pe numele tânărului a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor interzise.

Totodată, în noapte de 27 spre 28 iulie, polițiștii orașului Sebiș au depistat un arădean în vârstă de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Sebiș, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conform procedurii s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Bărbatul este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. În municipiu, polițiștii Biroului Rutier au depistat, în noaptea de 27 spre 28 iulie, un bărbat de 31 de ani, din Păuliș, care se afla la volanul unei mașini pe Calea Aurel Vlaicu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, rezultând o îmbibație alcoolică de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz a fost dispusă recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto alegându-se cu un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.