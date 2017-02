Să nu lăsăm echipa să moară!

Cine este Constantin Wünsch?

M-am născut la Timişoara, unde am făcut studiile liceale şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în 1970. În prealabil, am terminat Facultatea de Geografie-Biologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, în 1964. Ca profesor la Liceul 2 Pecica (1964-1981) am pus bazele unor activităţi sportive, precum atletism şi baschet. Cu echipa de baschet fete am fost singura din ţară la nivelul comunelor înscrisă În Divizia Şcolară şi la juniori. Plecate din Pecica au ajuns în Divizia A şi în lotul naţional Chepeţan Bondor Valeria, Chepeţan Rodica ori Funkenhauser Francesca (campioană cu Crişul Oradea). Între 1981 şi 1990 am activat la CSŞ Arad, unde am obţinut 10 titluri naţionale la diferite categorii de vârstă şi am promovat 15 jucătoare în prima divizie, care au ajuns să joace şi sub tricolor, dintre care le amintesc pe: Diana Ciupe, Monica Brosovszky, Ana Burusz, Carmen Nastor ori Carina Laţco. Între 1991 şi 2004 am activat pentru CSŞ Timişoara, unde am câştigat 9 medalii de aur cu jucătoare precum Ancuţa Stoenescu, Anne Marie Părău şi Ildiko Nagy. Între 2000 şi 2006 am fost antrenor secund, director tehnic ori manager la BC ICIM Arad, cu care am obţinut titlul naţional în 2006. Am un total de 22 titluri naţionale şi peste 20 jucătoare promovate în Divizia A şi lotul naţional.

Ce înseamnă Univ Goldiş ICIM Arad pentru dvs?

Dacă vă spun că la primul titlu naţional din istoria baschetului feminin arădean, opt din cele 12 jucătoare au fost promovate de mine, cred că orice comentariu ar fi inutil. Apoi, nu pot să uit titlul naţional de senioare din 2006 şi nici titlul de antrenor emerit primit în 2010, ca o recunoaştere a meritelor avute în promovarea baschetului feminin românesc.

Încercaţi să realizaţi o comparaţie între Arad şi Timişoara, locuri unde aţi activat?

La Timişoara, am regretul că jucătoarele promovate de mine au făcut performanţă în altă parte. Câtă vreme, la Arad, fetele îndrumate de mine spre sportul cu mingea la coş au scris pagini de istorie pentru baschetul arădean.

Aveţi vreun mesaj pentru susţinătorii baschetului feminin arădean?

Să vină în număr cât mai mare la sală şi să nu lase ca vreodată această echipă să aibă soarta baschetului masculin arădean. Indiferent de buget, de greutăţi, de locul în clasament, trebuie să fim alături de Univ Goldiş ICIM Arad.