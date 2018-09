„Să nu ne facem iluzii”

Cocoţată pe podiumul ligii secunde, UTA are parte de o deplasare incomodă, la Sînmartin, pe terenul unei echipe, Luceafărul Oradea, care ne-a „furat” toate punctele în sezonul trecut. De fiecare dată la acelaşi scor 3-2. De această dată, UTA pare capabilă de a-şi lua revanşa, chiar dacă antrenorul Ionuţ Popa nu (prea) are încredere în toţi componenţii lotului actual. „Sunt mulţumit 70-80 la sută de randamentul jucătorilor. Unii băieţi emit pretenţii de titulari, dar mai sunt vreo 5-6 care încă se caută. Îmi place acest tunisian El Hasni, se vede că are stofă de fotbalist, s-ar putea să ne ajute curând” – a spus Ionuţ Popa în conferinţa de presă susţinută joi la sediul clubului.

Mai greu decât pe Bega

Tehnicianul utist e convins că alb-roşii vor avea parte de un meci mai dificil decât cel cu ACS Poli: „La Timişoara am prins un adversar descumpănit. În schimb, Luceafărul joacă pe prime mari, e o echipă privată, cu un patron pe care îl respect pentru că investeşte în fotbal. Chiar la două echipe. Vom avea în faţă un adversar motivat, i-am văzut dominând Clujul, etapa trecută, în multe momente ale jocului. Noi trebuie să ne facem jocul pe care îl doresc şi putem obţine un rezultat pozitiv”.

Despre obiectiv

În privinţa obiectivului, locurile 10-15, care nu este pe placul suporterilor, Ionuţ Popa a punctat: „Nu vreau să creem iluzii, nu suntem ce se crede, suntem o echipă nou formată. Motivarea există atunci când îţi primeşti salariul la timp. Abureală e atunci când mergem în faţa jucătorilor şi le spunem că, poate, săptămâna viitoare le dăm banii. Şi tot aşa. Ne milogim să trăim, iar suporterii visează la promovare. Care suporteri? Că mai mult de 1 000 nu vin pe Motorul, iar la Timişoara au fost 100. Pentru aceştia am tot respectul, pentru că iubesc UTA cu-adevărat”.

25 lei, biletul!

Pentru a asista din tribunele cochetei arene din Sînmartin la jocul Luceafărul – UTA (sâmbătă, ora 11), fanii utişti vor trebui să scoată din buzunar 25 lei. Acesta este preţul stabilit de oficialii bihoreni la toate jocurile de pe teren propriu. Unul extrem de piperat pentru acest nivel şi, mai ales, fotbalul oferit.