Sabău vs. Cojocaru, declaraţii

Antrenorul „şoimilor” din Lipova, Flavius Sabău era exuberant: „Puteam să și pierdem sau să facem egal, dar am fost mai buni și am câștigat. Le-am transmis că doar cu riscuri și curaj putem realiza ceva măreț în viață. M-au nemulțumit primele 10 minute din repriza a doua când am luat și gol, dar mă bucur că la 1-1 nu ne-am pierdut ritmul și am continuat să jucăm destul de bine. Pentru prima etapă de campionat, ne-am descurcat destul de bine. Pot spune că avem un lot așa cum ne-am dorit. Suntem acoperiți cu juniori de calitate și jucători experimentați pe toate posturile, cu plusuri chiar și pe banca de rezerve”.

De partea cealaltă, Călin Cojocaru era negru de supărare: „Prima repriză am jucat destul de bine, nu am dat spații adversarului și am avut cea mai clară ocazie, o bară transversală. Am început și mai bine repriza secundă, am marcat un gol frumos din fază fixă și părea că stăpânim jocul. Din păcate, la o fază ce nu anunța nimic, dintr-un aut, mijlocașii centrali au bâlbâit o minge și a ieșit un gol. Apoi este inadmisibil ca o echipă ce se respectă să ia două goluri în ultimele minute ale jocului, după grave erori de marcaj. Nu se poate așa ceva. Din păcate, din patru schimbări pe care le-am făcut, trei nu ne-au ajutat. Cei de pe bancă au intrat deconectați și a ieșit ce a ieșit. Felicit adversarul pentru victorie și pentru că au crezut în ei până la capăt”.